Markkina-arvio: Tukin hinta nousee, kuidun laskeeAari Metsän toimitusjohtaja Mikael Beck sanoo olevansa hyvillään puun hinnanlaskusta, koska se vähentää riskiä tehtaiden lisäsulkemisista.
Puun hinnanlaskusta voi olla myös hyötyä metsäomistajalle. Näin arvioi metsänhoitoon ja metsäkauppaan erikoistuneen Aari Metsä oy:n toimitusjohtaja Mikael Beck.
”Puun hinnanlasku pienentää riskiä kapasiteetin lisäsulkemisista Suomessa”, Beck sanoo.
Tuoreessa markkinakatsauksessaan Aari Metsä arvioi kuitupuun kysynnän ja hintatason säilyvän vaatimattomina lähitulevaisuudessa. Katsauksen mukaan seuraavien puolentoista vuoden aikana kuitupuun hinnassa on lievää laskupainetta ja vastaavasti tukkipuun hinnassa nousupainetta.
”Pitkällä aikavälillä kotimaisella tukkipuulla on selvästi nousuvaraa Keski-Euroopan vähenevien havupuuvarantojen vuoksi. Pitkällä aikavälillä näemme erityisesti tukkipuun hinnassa trendinomaista nousupainetta”, katsauksessa todetaan.
Beck muistuttaa, että erityisesti tukkipuun hintakehityksellä on suurempi merkitys metsänomistajille, koska hyvin hoidetuissa metsissä yli kaksi kolmasosaa ansainnasta tulee tukista ja alle kolmannes kuitupuusta.
”Kemiallisen metsäteollisuuden kapasiteettia on lisätty valtavasti viime vuosina suurten modernien ja kannattavien tehtaiden valmistumisen myötä. Samalla on luontevaa, että pienempiä ja vanhempia tuotantoyksiköitä suljetaan”, markkinakatsauksessa todetaan.
Beck arvioi sopeutusten jatkuvan, eikä pidä mahdottomana vähiten kannattavien tuotantoyksiköiden sulkemisia Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa.
Keskipitkällä aikavälillä uutta havusellun kapasiteettia ei ole valmistumassa. Tämä tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat