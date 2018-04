Lampaan suoramyyntiin haetaan muutosta EU:lta

Viitaten Hanna Halmeenpään kirjoitukseen ”Lammasta lähitilalta” (MT 28.3.) totean, että maa- ja metsätalousministeriössä ymmärretään hyvin toive lampaanlihan suoramyynnistä. Ehdotus tarkastamattoman lampaanlihan myynnin sallimiseksi kansallista lainsäädäntöä muuttamalla on ollut esillä jo pitkään.

Myytävän lihan tarkastuspakosta on säädetty EU-lainsäädännössä. Siitä on vain tiettyjä poikkeuksia koskien siipikarjaa, jäniseläimiä ja luonnonvaraista riistaa.

Lisäksi Suomella on poronlihan suoramyyntipoikkeus. Poikkeuksen saamista helpotti, että poroja on EU:ssa vain Suomessa ja Ruotsissa. Sen sijaan laajalti EU:ssa tuotettavaa lampaanlihaa koskee vain alkutuotannon yksityistä kotikäyttöä koskeva yleinen poikkeus.

EU-lainsäädäntöä voidaan muuttaa lihantarkastuspakon osalta ainoastaan EU-parlamentin ja neuvoston asetuksella, eikä lampaan lihantarkastuksesta siten ole mahdollista saada kansallisia poikkeuksia.

Suomi keskusteli asiasta komission kanssa jo vuonna 2010. Komission kanta oli tuolloin selvä: EU-lainsäädäntö ei mahdollista kansallisten poikkeusten myöntämistä lampaan lihantarkastuksesta.

Komissio on suunnitellut kyseisen EU-lainsäädännön uudistamista, mutta hanke on toistaiseksi jäissä, eikä sen aikataulusta ole tietoa. Uudistuksen yhteydessä Suomi aikoo jälleen ehdottaa lampaanlihan suoramyynnin mahdollistamista – pitkälti Halmeenpään toivomalla tavalla.

Pienyrittäjien toimintaa on kansallisesti pyritty helpottamaan pienteurastamoiden rakenteellisista vaatimuksista annetuilla joustoilla sekä pienteurastamoiden lihantarkastusmaksuja koskevilla valtion subventioilla.

Suomessa toimii useita lammasteurastamoita tai teurastamoita, joilla on oikeus teurastaa lampaita. Lisäksi esimerkiksi poroteurastamoissa on mahdollisuus teurastaa muitakin eläinlajeja kuten lampaita, jos niillä on siihen Lapin aluehallintoviranomaisen hyväksyntä.

Sebastian Hielm

elintarviketurvallisuusjohtaja

maa- ja metsätalousministeriö