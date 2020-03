Maalla varautuminen jo osataan – testaa pärjäätkö kotivaralla 72 tuntia

"Oli tilanne mikä tahansa, on viisautta varautua."

Jaana Kankaanpää

Kotivaran pitäisi riittää 72 tunnin ajaksi.

Elintarvikkeiden tai vessapaperin hamstraamiseen ei koronaviruksen vuoksi ole tarvetta, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema vakuuttaa.

"En osaa olla erityisen huolissani elintarvikehuollon osalta", Lounema sanoo.

Huoltovarmuuskeskus on kuitenkin mukana kampanjassa, jossa kysytään, pärjäävätkö kotitaloudet kotivaralla 72 tuntia.

"Kohderyhmä on kaupunkilaiset, joilla varautuminen on selvästi heikompaa kuin maaseudulla asuvilla. Kaupungeissa myös osaaminen ja asennoituminen ovat heikompia kuin maaseudulla. Oli tilanne mikä tahansa, on viisautta varautua."

Kampanjassa on peli, jossa testataan varautumisen taitoja ja tietoja. Tuloksista voi päätellä, pärjäisitkö itse 72 tuntia esimerkiksi ilman sähköä.

Eniten koronavirustartuntoja on pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Kaikkiaan Suomessa tartuntoja on ollut keskiviikkoon mennessä 59.

Virus leviää pisaratartuntana, joten tartuntariski on suurempi kaupungeissa.

"Totta kai virus leviää siellä, missä on paljon ihmisiä. Jos menee saareen mökkiin kököttämään ja vie repussa eväät, on turvassa. Erakot ovat tältä vaivalta turvassa", Lounema tuumaa.

Jos itse viruksella on nykyaikana paljon mahdollisuuksia levitä kansainvälisesti, on myös tiedonjako helpompaa.

"20 vuotta sitten suljetuista maista olisi vain viranomaistietoa. Nyt tietoa tulee useista paikoista ja se haastaa viralliset tahot ehkä vähän avoimemmaksi."

