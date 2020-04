Pääministeri: "Perustamme Kriisistä ulos-ryhmän – jälleenrakennus tulee olemaan iso haaste"

VALTIONEUVOSTON KANSLIA

Sanna Marin kertoi Suomen koronasuunnitelmasta hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toisti keskiviikon tiedotustilaisuudessa, ettei korona-kriisin hoitamisessa kaikki ole mennyt täydellisesti vaan hallitus on reagoinut aina sen hetkisen tilannekuvan mukaan.

"Helsinki-Vantaan lentokentän tapaus on sellainen, jossa olisi pitänyt pystyä parempaan yhteistyöhön eri viranomaisten välillä. Nyt tilanteita pyritään ratkaisemaan jo ennen kuin ne kärjistyvät."

"Voin vakuuttaa että niin hallitus kuin viranhaltijatkin tekevät parhaansa suojellakseen suomalaisia ja heidän terveyttään."

Suunnitelmat ja toimenpiteet tarkentuvat koko ajan. Myös normaalitilanteeseen palaamista kartoitetaan.

"Olemme päättäneet, että perustamme Kriisistä ulos-ryhmän, joka hahmottelee kriisin jälkeistä jälleenrakennusta", pääministeri kertoi.

"Meidän on selvittävä tästä yhteiskunnasta niin pienillä vaurioilla kuin mahdollista. Tarkoituksena on, että valjastamme yhteiskunnan mahdollisimman laajasti pohtimaan tätä."

"Tästä tulee meille iso haaste."

Viikonloppuna uutisoitiin hallituksen ja presidentin välisestä kitkasta kriisin johtamisessa. Tiedotustilaisuudessa Marin kiitteli presidentti Sauli Niinistöä arvojohtamisesta.

"Tämä virus ei ole asia, jonka hallitus voi yksin hoitaa. Tarvitsemme jokaisen suomalaisen apua."

"Tasavallan presidentti on ollut tässä hyvä yhteistyökumppani."

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi tilaisuudessa, että valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus.

Sen avulla poikkihallinnollinen valmistelu pystytään käynnistämään nopeasti. Keskus tuottaa myös muun muassa analyysitietoa.

Suomessa aletaan myös entistä laajemmin valmistaa suojavarusteita viruksen torjuntaan, esimerkiksi kasvovisiirejä. Lisäksi testauskapasiteettiä haetaan myös Suomen ulkopuolelta, vaikka testien kuljetusmatkat voivatkin lisätä viivettä.

THL.n johtaja Mika Salminen kertoi, että tällä hetkellä globaali pandemia on siinä tilanteessa, että havaittujen virustartuntojen määrä on nyt 780 000. Epidemia näyttää olevan voimakkain Euroopassa, mutta alueella myös testataan enemmän epäilyjä kuin monilla muilla alueilla.

"Epidemia jatkunee useamman kuukauden ajan globaalilla tasolla, ei ikuisesti, mutta usean kuukauden ajan."

Salmisen mukaan epidemia on kehittynyt hitaammin Suomessa kuin mitä ilman toimia olisi tapahtunut.

"Rajoitukset ovat selvästi hidastaneet epidemian kehitystä. Hygieniatoimia noudatetaan, oma käsienpesufrekvenssinikin on noussut muutamasta kerrasta ainakin kahteenkymmeneen kertaan päivässä."

Virusta on havaittu hieman enemmän miehillä kuin naisilla. Epidemia kehittyy eri puolilla Suomea eri tahdissa. Suurin osa tapauksista on vielä Uudellamaalla.

"Tämä asia muuttuu vähitellen. Viruksen leviäminen on hidastunut myös Uudellamaalla, siinäkin nähdään toimien tehoaminen."

Perhe-peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi, että koronatestauksen alueellista kattavuutta lisätään entisestään. Eri puolilla Suomea asuvat ihmiset ovat samanarvoisessa asemassa, siitä on lähdettävä, Kiuru korosti.

"Suomessa tarvitaan kahdenlaista testausta: Nopeaa, jossa selvitetään onko hengitystieoireisella ihmisellä korona vai jokin muu infektio. Se on tärkeää hoidon ja jäljittämisen osalta."

"Vasta-ainetestauksen merkitys on puolestaan strateginen. Epidemian huippuviikot eivät vielä ole käsillä, mutta valmistelemme tähän kansallista strategiaa."

Vasta-ainetestillä nähdään, onko ihminen jo sairastanut viruksen. Koronatartunta voi olla myös oireeton tai oireet ovat lievät, joten sairastumista ei itse välttämättä edes huomaa.

THL:n Salminen lisäsi, että vasta-ainetestit ovat tulossa käyttöön.

"On varmistettava, että ne ovat luotettavia, markkinoille on tuotu myös tuotteita joiden luotettavuus on ollut huono. Joissain Euroopan maissa on hankittu paljon materiaalia mutta se on käytännössä jouduttu heittämään roskiin."

Luotettavia testejä on nyt tulossa. HUS-Lab on Salmisen mukaan kertonut, että he aloittavat vasta-ainetestit lähiaikoina. Yliopistojen kanssa THL käynnistää hankkeen, jossa kansalaisia lähestytään vasta-ainetestauksen käynnistämiseksi.

"Kun saatavuus ja laatu ovat kunnossa, niitä voidaan käyttää ihan yksilöllisessä diagnostiikassa."

Lue lisää:

"Pahin on vasta edessä" – Presidentti Niinistön ja pääministeri Marinin koronavirukseen viestinvaihto julki

Presidentti Niinistö jyrisee IS:n haastatteluissa suomalaisille, jotka eivät noudata ohjeita: "Minä en sellaista halua ollenkaan hyväksyä"