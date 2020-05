Hallituksen koronatoimet nauttivat tuoreimmassa gallupissa entistä vahvempaa kansansuosiota, ainoastaan perussuomalaisten enemmistö katsoo niiden epäonnistuneen

Jukka Pasonen

Sanna Marinin hallituksen koronatoimien saama tuki on vahvistunut edellisestä gallupista. Yhä useampi kansalainen osaa kertoa mielipiteensä hallituksen toimista.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen koronatukitoimet saavat kansalaisilta aiempaa vahvemman tuen, selviää Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämästä kyselytutkimuksesta. Eniten on vähentynyt niiden osuus, jotka eivät osaa sanoa mielipidettään koronatoimien onnistumisesta. Heidän kantansa selkiytyminen on ollut tulosten perusteella hallituksen eduksi.

Vahvinta tukea Marinin hallitus nauttii Sdp:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien keskuudessa. Sdp:n ja vasemmistoliiton äänestäjistä 96 prosenttia arvioi Marinin onnistuneen hyvin.

Kielteisimmin koronatoimiin suhtautuvat perussuomalaisten äänestäjät. Heistä 42 prosenttia pitää Hallituksen toimia onnistuneena ja 50 prosenttia epäonnistuneena.

Perussuomalaiset näyttäytyvät vastauksissa selvästi omana ryhmänään. Muiden oppositiopuolueiden eli kokoomuksen ja kristillisdemokraattien äänestäjät suhtautuvat hallituksen toimiin suopeammin. Kokoomusta äänestävistä 73 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen ja 22 prosenttia epäonnistuneen. Kristillisdemokraatteja äänestävillä vastaavat luvut ovat 80 prosenttia ja 10 prosenttia.

Kysely tehtiin huhtikuun lopussa. Siihen vastasi 1 107 ihmistä satunnaisotannalla. Koko kansan vastausten virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä. Eri puolueiden äänestäjien kantoja mittaavat osaotokset ovat suuntaa-antavia.

Hallituksen toimet saavat tukea lähes koko puoluekentältä.

Samalla gallupissa kysyttiin myös mielipidettä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) onnistumisesta koronakriisin hoidossa. Näiden toimista vastaajilla oli selvästi hallituksen yleistä onnistumista kielteisempi kuva.

Erityisen surkeaksi vastaajat arvioivat TEM:n suorituksen yrityksille maksetuista koronatuista. Peräti 66 prosenttia vastaajista arvioi, että yrityksille jaetut koronatuet eivät ole onnistuneet. Tukien jakamista pidettiin epäonnistuneena puolueesta ja ammatista riippumatta, vaikka keskustan äänestäjät arvioivat tuet hieman muita puolueita onnistuneemmiksi. Sen sijaan vain 14 prosenttia yrittäjistä piti tukia onnistuneina.

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo MT:lle, että käsitys tukien onnistumisesta myötäilee sitä kuvaa, joka iltapäivälehdissä on annettu.

"On vahva mielikuva, että on myönnetty ainoastaan isoja tukia, mutta suuri kuva on hyvin erilainen. Business Finlandin myöntämistä 7 600 avustuksesta 5 000 on kokoluokaltaan alle 10 000 euroa. Hallitus myös päätti yksimielisesti, että avustusten myöntämiseen käytetään Business Finlandia."

Lintilän mukaan ministeriöllä on valmius antaa asetus ja lakimuutos Business Finlandin ja ely-keskusten tukiehtojen muuttamiseksi. Muutokset saadaan voimaan nopealla aikataululla, jos hallitus niin päättää.

"Meillä on suunnittelussa yleistuki ja hallituksen neuvottelu ratkaisee sen, lähdetäänkö edistämään Business Finlandin lakiuudistusta vai mennäänkö kokonaan uudella tukimallilla."

Lintilä kertoo, että tarkoitus on esimerkiksi lisätä tukien joustavuutta kiinteiden kulujen korvaamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet ovat valtaosan mielestä epäonnistuneita. Sosiaali- ja terveysministeriölle annteaan suopeampi arvio.

STM:n suoriutuminen koronakriisin hoidossa taas sai noin puolen kansan hyväksynnän. Kyselyyn vastanneista 54 prosenttia arvioi ministeriön onnistuneen ja 34 prosenttia epäonnistuneen. Perussuomalaisten äänestäjät erottuivat selvästi omana ryhmänään.

Heistä 63 prosenttia piti ministeriön koronatoimia epäonnistuneina ja vain 29 prosenttia onnistuneina. Vankinta STM:n tuki oli hallituksen vasemmistopuolueiden ja vihreiden äänestäjien keskuudessa. Näistä vastaajista noin 70 prosenttia piti ministeriön toimia onnistuneina.

Kokoomuksen äänestäjistä 48 prosenttia piti toimia onnistuneina ja 46 prosenttia epäonnistuneina.