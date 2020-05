Maatalouden koronatukipaketti valmistui – tuet tarkoitus saada haettaviksi jo ensi maanantaina

Tukea voivat saada maatilakytkentäiset ja maataloustuotteita jalostavat mikroyritykset, kalatalouden yritykset sekä erikoistuneet maatilat, joiden tuotteiden menekki on merkittävästi kärsinyt koronaviruksen vuoksi.

Juho Leskinen

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo olevansa tyytyväinen, että aiemmin tukien ulkopuolella olleet maatalouden ja kalatalouden yritykset on saatu mukaan kriisitukien piiriin.

Hallitus on päättänyt maaseutu- ja kalatalousyritysten tukipaketista. Tukipaketin koko on aiemmin suunnitellun mukainen 40 miljoonaa, josta maatalouden liitännäisyritysten osuus on 25, kalatalouden osuus 10, ja maatalouden alkutuotannon osuus viisi miljoonaa euroa.

Maaseudun Tulevaisuuden saaman ennakkotiedon mukaisesti tuen yrityskohtainen enimmäismäärä on ainakin aluksi 10 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan summa on yhdenmukainen aiemmin päätettyjen tukipakettien kanssa. Hän myös arvioi, että tukimäärä on valtaosin riittävä.

Asetukset hyväksyttiin tänään valtioneuvoston istunnossa, ja tuen on tarkoitus tulla hakuun jo ensi maanantaina.

Ehtojen täyttyessä tämän tuen saajat voisivat hakea myös toimialariippumatonta kustannustukea, josta tiedotettiin torstaiaamulla. Tarvittaessa tukea myös yhdenmukaistetaan myöhemmin tämän yleistuen kanssa.

Myös pelkkää maataloutta harjoittavat yritykset voivat saada tukea, jos ne ovat kokeneet koronakriisin vuoksi merkittäviä menetyksiä, Leppä sanoo.

Esimerkki tästä voisi olla se, jos maataloustuottajalla on sopimus toimittaa raaka-aineita ravintolalle, joka ei enää ostakaan tuotteita. Myös maatilan kanssa saman y-tunnuksen alla toteutetun koneurakointitoiminnan kärsiminen koronaviruksen vuoksi voisi oikeuttaa tukiin.

