EU-komissio täräyttää maataloudelle suuria tavoitteita: kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttöä leikataan ja antibioottien myyntiä vähennetään kovalla kädellä

Kari Salonen

Torjunta-aineiden käyttöä ollaan leikkaamassa 50 prosentilla 2030 mennessä.

Tänään keskiviikkona julkaistun "pellolta pöytään" -maatalousstrategian lähtökohtana on, että Euroopan ruokaketjun kestävyyttä täytyy parantaa. Maatalouden osuus Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä on 10 prosenttia. Tästä 70 prosenttia on peräisin kotieläinsektorilta.

Maatalouden suunnanmuutos vaatii järeitä toimia. Euroopan komissio vaatiikin lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön merkittävää leikkaamista 2030 mennessä.

Lannoitteiden käyttöä tulisi vähentää viidenneksellä ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä puoleen nykytasosta. Lisäksi luomutuotannon pinta-aloja pitäisi kasvattaa 25 prosentilla ja ruuan alkuperämerkintöjä parantaa kuluttajien terveellisten valintojen helpottamiseksi.

Komissio ryhtyy toimiin vähentääkseen tuotantoeläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden kokonaismyyntiä. Antibioottien myynti laskee unionissa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi biologisten torjunta-aineiden määrää markkinoilla kasvatetaan, eläinten hyvinvointia tehostetaan, riippuvuutta tuontisoijasta pienennetään, EU:n proteiinintuotantoa lisätään sekä uusien lajikkeiden rekisteröintiprosessia helpotetaan, komission suunnitelmat linjaavat.

"Tarvitsemme ravinteikasta ruokaa, joka on tuotettu kestävästi ja on terveellistä. Tätä kuluttajat haluavat. Koronavirus on näyttänyt, että ruokaketjun pitää olla kestävä", komissaari Stella Kyriakides totesi.

Esitys menee seuraavaksi EU-parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.

Lue myös: EU kirittämään metsien tiukkaa suojelua: suojeltavaksi ehdotetaan vanhojen metsien lisäksi turvemaita – "monimuotoisuuden turvaaminen on pakollista"