Rankkaa kritiikkiä osakseen saanut Pekka Haavisto näkee asemansa toisin kuin Katri Kulmuni: "Kulmuni on tehnyt omat johtopäätöksensä."

Samaan aikaan kun Katri Kulmuni (kesk.) erosi dramaattisesti valtiovarainministerin tehtävästä, rankkaa kritiikkiä osakseen saanut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) jatkaa tehtävässään. Hän kertoo toimineensa asiassa toisin kuin Kulmuni.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi Haavistolta suoraan miksi hän päätti toimia toisin ja edelleen jatkaa tehtävässään? Haavisto vastaa suoraan kysymykseen:

"Kulmuni on tehnyt omat johtopäätöksensä. Omalla kohdallani joukko kansanedustajia on tehnyt muistutuksen, jota perustuslakivaliokunta tutkii. En voi sitä kommentoida."

Haavisto korostaa valtiovarainministerin tehtävän merkitystä korona-aikana. Hän kehuu Katri Kulmunia ja uskoo tämän toimivan jatkossakin tärkeissä tehtävissä.

Hallituksen alkutaival on ollut hankala. Pääministeri Antti Rinne (sd.), valtiovarainministeri Kulmuni ja omistusohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ovat joutuneet luopumaan ministerinsalkuista.

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan ministerin ero on aina dramaattinen asia.

"Yhteistyömme Katri Kulmunin kanssa on sujunut hyvin, ja näinä korona-aikoina, taloudellisten vaikeuksien keskellä hallituksen vakaus on tärkeä asia. Valtiovarainministerin tehtävä on yksi keskeisimpiä", Haavisto sanoo MT:lle.

Pekka Haavisto arvioi, että Kulmuni tulee varmasti olemaan tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa.

Ulkoministeri uskoo yhä, että hallituksella on vahva kansan tuki. Al Holin leirillä oleville suomalaisille lapsille hän lupaa edelleen tukea.

Millä keinoilla palautetaan luottamus hallituspuolueiden välille ja kansalaisten usko vakaaseen päätöksentekoon?

Pekka Haaviston mukaan hallituksella on erittäin vahva kansalaisten tuki, joten asioita on tehty myös oikein.

"Koronaviruskriisi ei ole ollut helppoa aikaa, mutta minusta tuntuu, että vaikea tilanne on myös yhdistänyt kansaa. Uskon ja toivoa, että yhteishenkeä riittää myös jatkossa. Kyllä Suomi tästä selviää", Haavisto sanoo.