Keskustan puoluevaltuustossa tiukkia kysymyksiä Etelä-Savon sote-alueesta: "Meistä Etelä-Savon piirin keskustalaisista tuntuu siltä, että meitä on petetty"

Sanne Katainen

Etelä-Savon sote-alueesta keskusteltiin keskustan puoluevaltuustossa sekä kysyttiin, miksei keskusta enää puolusta Etelä-Savon maakuntaa.

Etelä-Savon keskustan mandaatilla puoluevaltuustossa istuva Arto Sepponen kysyi puoluejohdolta Etelä-Savon sotealueesta.

"Sotelait lähtevät lausunnoille tulevana maanantaina. Keskustan puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ovat yksimielisissä kannanotoissaan edellyttäneet, että sote- ja maakuntauudistus on toteutettava, Uuttamaata lukuun ottamatta, nykyisten maakuntarajojen mukaisesti. Tästä huolimatta lausunnoille lähtevän luonnoksen pohjaesityksen mukaan näin ei ole Etelä-Savon maakunnan osalta", sanoi Sepponen.

Etelä-Savon sote-alue on keskusteluttanut viime päivinä julkisuudessakin ja puoluevaltuustossa kysyttiinkin, milloin Kulmuni kertoo puolueen linjan julkisesti pääministeri Sanna Marinille.

"Meistä Etelä-Savon piirin keskustalaisista tuntuu siltä, että meitä on petetty. Mikäli Itä-Savon sairaanhoitopiiri kuntineen annetaan siirtyä Pohjois-Savon puolelle, on se Etelä-Savon maakunnan loppu. Salliiko keskusta tämän tapahtua hallitusohjelman vastaisesti? Ainoastaan ministeri Jari Leppä on selkeästi sanonut, että mikäli näin tapahtuu, niin se on hallituskriisi. Milloin puolueenpuheenjohtaja Kulmuni sanoo tämän julkisesti pääministeri Marinille? Miksi ja ketkä ovat ohittaneet puolue-elinten yksimieliset päätökset", kysyi Sepponen.

Keskustanaisten varajäsenenä puoluevaltuustossa istuva Seija Kuikka kysyi puoluejohdolta samaa asiaa.

"Keskusta viime hallituskaudella Juha Sipilän johdolla veti sote- ja maku-uudistusta ja se pysähtyi. Nyt hallitusohjelmaan on kirjattu, että uudistusta jatketaan nykyisillä maakuntarajoilla. Keskustan kanta on, että uudistuksessa pysytään nykyisissä maakuntarajoissa. Myös sote- ja aluekehitysmaakunnan rajat tulee olla samat. Kysynkin, miksi keskusta ei puolusta nykyistä Etelä-Savon maakuntaa, jos kerran on linjattu, että nykyiset maakunnat säilyvät", kysyi Kuikka.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vastasi puoluevaltuutettujen esittämiin kysymyksiin.

"Kyllä keskustan linja on aivan selkeä. Sama linja, mikä on ollut viime vaalikaudella ja mikä on ollut hallitusohjelmaa kirjoittaessa. Me näemme, että Etelä-Savo on yksi kokonaisuus ja Etelä-Savo on sitä myös tulevaisuudessa. Siten ei liene yllätys, että meillä on hallituksessa tästä asiasta erimielisyyttä", aloitti Kulmuni.

Kulmunin mukaan soteuudistus on hyvä saada lausunnoille, vaikka aluejaossa on hallituksen sisällä erimielisyyttä.

"Koska sote-uudistus on valtava kokonaisuus ja miljardien uudistus, niin olemme katsoneet, että se on syytä saada nyt lausunnoille, jotta se etenee aikataulussa, vaikka meillä on erimielisyys aluejaosta. Keskustan kanta on horjumaton sen puolesta, että Etelä-Savo on yksi ja ajattelemme, että Itä-Savo on osa Etelä-Savoa myös tulevaisuudessa. Etelä-Savossa täytyy paikallisesti pystyä idän ja etelän tulla keskenään toimeen. Me seisomme sen puolesta ja sen puolesta teemme työtä, että uudistus etenee kokonaisuudessaan, päätti Kulmuni vastauksensa puoluevaltuustolle.

Myös tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen otti kantaa tähän keskusteluun ja kertoi, että sote-uudistuksessa on ollut useita asioita ratkaistavana.

"Olemme hallituksessa tehneet sote-uudistusta vuoden verran ja siinä on ollut lukuisia kysymyksiä ratkaistavina. On selvää, että viiden puolueen yhteistyössä ei välttämättä kaikkia tavoitteita saa perille. Keskustan kanta on ollut aivan ilmiselvä, että tulee säilyttää nykyiset maakuntarajat", kommentoi ministeri Kosonen.

