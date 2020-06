Ylen Merja Ylä-Anttila osasi odottaa komission ratkaisua: "Tällainen on mahdollisuus uudistua ja sitä kautta hakea uusia mahdollisuuksia – Ei auta kuule jäädä nyyhkimään ainakaan!"

Jarkko Sirkiä, Kari Salonen

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila kommentoi Medialiiton kantelun myötä syntynyttä komission ratkaisua Ylen kannalta.

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila osasi jo odottaa komission ratkaisua ja hallituksen esitystä, jonka myötä Yle joutuu rajoittamaan verkkojulkaisutoimintaansa.

"Hallituksen esitys, joka lähti lausunnolle, ei ollut yllätys. On tätä monta vuotta odotettu."

Medialiitto teki Ylen julkaisutoiminnasta valtiontukikantelun ja komissio käynnisti Yleisradion toimintaa koskevan tutkinnan vuonna 2017. Ratkaisun mukaan Ylen on keskityttävä liikkuvaan kuvaan ja ääneen.

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksessa Yle-lain muuttamiseksi Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa.

Ylä-Anttila ei halunnut vielä arvioida kuinka täsmälleen muutos tulee vaikuttamaan Ylen julkaisutoimintaan käytännössä.

"Meillä toimitukset ja muut, joille tämä tulee uutena asiana. Heille täytyy antaa hetki aikaa pohtia miten homma lopullisesti menee. Selvästi tulee muutoksia."

"Varmasti vähenee sellainen sisältö, joka suoraan kilpailee kaupallisen median sisältöjen kanssa."

Ylä-Anttila muistuttaa, että kantelu on tehty jo muutama vuosi sitten ja mediamaailma on kovasti muuttunut tänä aikana.

"Media ja median käyttö on muuttunut. Myös Yle on muuttanut toimintaansa. Meillä on huomattavan vähän artikkeleita, jotka eivät sisältäisi liikkuvaa kuvaa tai ääntä verkossa jo nykyiselläänkään."

"Liikkuvan kuvan ja äänen merkitys on koko medialle tärkeämpää kuin koskaan ennen."

Toimitusjohtajan mielestä Ylen ei edes kannata kehittää itseään verkkolehtenä. Talon vahvuus on elävä ääni ja kuva.

Lainsäädäntöön kirjattavista poikkeuksista Ylä-Anttila on tyytyväinen.

"Sen sanon, että näin korona-aikana on nähty, että Ylen palvelulle on yhteiskunnassa oma paikkansa. On hirveän hyvä, että pystymme selkeästi toimimaan jatkossakin esimerkiksi huoltovarmuuden varmistamiseksi ja erilaisten erityisryhmien palvelemiseksi."

Toimitusjohtaja muistuttaa, että Ylen tuore strategia tarjoilee mahdollisuuksia tehdä tulevaisuudessa entistä enemmän yhteistyötä Ylen ja kaupallisen median välillä.

"Meidän juuri hyväksytyssä strategiassamme puhutaan tasa-arvoisista winwin-kumppanuuksista. Toivon, että tässä voi olla mahdollista saada ylen ja kaupallisen median kanssa hyvä linjarauha aikaiseksi. Että kaikki pääsee kehittämään uusia juttuja."

Kaiken kaikkiaan Merja Ylä-Anttila arvioi, että komission ratkaisun kanssa voidaan elää ja sen mukaisesti muuttaa toimintaa.

"Minä nyt luotan siihen, että tässä on järkevät lähtökohdat. Kun se omistajalle ja komissiolle sopii, niin tehdään. Tällainen on mahdollisuus uudistua ja sitä kautta hakea uusia mahdollisuuksia. Ei auta kuule jäädä nyyhkimään ainakaan!"

