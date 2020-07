Matti Vanhanen MT:lle: ei halua ehdolle presidentinvaaleihin ja vielä vähemmän Keskustan puheenjohtajaksi

Vastuunkannosta ei ole välttämättä gallupsuosiota luvassa, mutta Vanhasen mielestä Keskustalla on luottamuspääomaa toimia.

Sanne Katainen

Valtiovarainministerin tehtävä on Matti vanhaselle projektiluonteinen. Mielessä on ollut jo politiikanjälkeinen elämä.

Keskustan Matti Vanhanen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle suostuneensa valtiovarainministerin tehtävään velvollisuudentunnosta.

"Silloin, kun on politiikassa mukana, pitää olla viime kädessä valmiina kaikkiin niihin tehtäviin mitä politiikassa tulee vastaan. Pitää mielessään laskea milloinka velvollisuus ylittää omat halut. Ei ne saa liian ristiriidassa olla."

Vanhasen mielestä siis poliitikon on välillä velvollisuus osallistua myös sellaisiin tehtäviin, joihin omaa suurta intohimoa ei ole.

Valtiovarainministerin tehtävään ryhtymisessä painoi vastuuntunto, mutta myös kiinnostus. Vanhanen kokee, että hänellä on puolueelle ja Suomelle annettavaa.

"Puolue oli joutunut hankalaan tilanteeseen. Koronakriisiä oltiin selvittämässä ja talouskriisi on mahdollisesti tulossa päälle. Kyllä silloin vastuunkantajia tarvitaan."

Harkitsiko keskusta hallituksen kaatamista?

"Hallitus ei ollut kaatumassa."

Presidentinvaaleista kysyttäessä Matti Vanhanen toistaa jo moneen kertaan sanomansa vastauksen.

"Sanon, etten pyri enää mihinkään. En halua enää ehdokkaaksi presidentinvaaleihin. Olen kertonut jo aiemmin kahdesta terveyteeni liittyvästä operaatiosta. Mielessäni on jo ollut muita politiikan ulkopuolella olevia asioita."

Entä sitten keskustan tulossa olevat puheenjohtajavaalit. Olisiko Vanhanen sittenkin valmis lähtemään ehdolle Keskustan puheenjohtajaksi, velvollisuudentunnosta.

Vanhanen hymähtää nauraen ja vastaa:

"Äskeinen vastaus koskee ehdottomasti myös sitä. Vielä vähemmän aion nyt lähteä siihen."

Eli vielä vähemmän Vanhasella on kiinnostusta puolueen puheenjohtajan tehtävään.

"Olen ollut Keskustan puheenjohtajana pitkään. Minulla on nyt annettavaa valtiovarainministerinä, mutta puolueen puheenjohtajaksi en halua. Tämä nykyinen tehtävä on minulle projektiluonteinen ja sellaisena sen haluan pitää."

Pitäisikö keskustan vaihtaa puheenjohtajaa?

"En varmasti ota kantaa siihen. Siihen ottaa puoluekokous sitten kantaa."

Pitäisikö Keskustan jatkaa hallituksessa?

"Keskusta on pystynyt saamaan ennenkin hyviä tuloksia aikaan sekä punamultahallituksessa että kansanrintamahallituksessa. Koronaa seuraa melkoinen myllerrys kansantaloudessa. Keskusta on puolueenakin olemassa sen takia, että olemme yhteiskuntaa auttamassa."

Gallupsuosiota ei vastuunkannosta ole kenties luvassa, mutta Vanhasen mielestä galluppien perusteella ei kannata luottamusta mitata.

"Meillä on tiettyä luottamuspääomaa. Meidän perusluonteemme on se, että olemme valmiita vastuuta kantamaa silloin, kun niin täytyy tehdä. En usko, että Keskustan äänestäjille merkitsee, mikä on puolueen kannatus gallupeissa, vaan tulosten aikaansaaminen."