Paavo Väyrynen tukee Katri Kulmunin uudelleenvalintaa keskustan puheenjohtajaksi – "Annika Saarikon näytöt eivät vakuuta"

Paavo Väyrynen haluaa Katri Kulmunin jatkavan keskustan johdossa syyskuun puoluekokouksessa Oulussa.

Paavo Väyrynen kannattaa Katri Kulmunin uudelleenvalintaa keskustan puheenjohtajaksi Oulun syyskuun puoluekokouksessa.

Keskustaan viime talvena takaisin liittynyt Väyrynen pitää Kulmunin eroa valtiovarainministerin tehtävästä virheenä. Hänestä Kulmunin olisi kannattanut erottaa vain väärin toiminut avustaja Kari Jääskeläinen.

"Tässä on se hyvä puoli, että nyt Kulmunilla on aikaa keskittyä puolueen johtamiseen. Kuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeät keskustan tulevaisuuden kannalta, ja puolueen voimat on koottava niihin", Väyrynen sanoo MT:lle.

Väyrysen mielestä Kulmunin ja Annika Saarikon välillä on selkeä aatteellinen ero. Kulmuni edustaa hänen mukaansa Saarikkoa enemmän perinteistä alkiolaista linjaa.

Väyrynen muistuttaa, että Saarikolla oli tilaisuus näyttää kyntensä Juha Sipilän hallituksen perhe- ja peruspalveluministerinä, mutta hänen vastuullaan ollut sote-uudistus kaatui.

"Hallituskausi päättyi puolueen historian suurimpaan vaalitappioon. Saarikon näytöt eivät vakuuta."

Keskustan entinen puheenjohtaja sanoo, että Saarikko epäonnistui myös puolueen periaateohjelman uudistamisessa Sotkamon puoluekokoukseen 2018.

Väyrysen mielestä keskustan olisi pitänyt jäädä oppositioon murskatappioon päättyneiden kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen, ja käydä reipas linjakeskustelu siitä, mikä meni pieleen.

"Juha Sipilä nimenomaan vei vaalitappion jälkeen keskustan punavihreään hallitukseen ja ministerit valittiin häntä lähellä olevista ihmisistä. Sipilä on edelleen keskeisellä tavalla mukana politiikan päätöksenteossa."

Väyrynen huomauttaa, että Kulmuni itse vastusti osallistumista vasemmistovetoiseen hallitukseen. Hän kehottaa Kulmunia itsenäistymään ja ottamaan etäisyyttä Sanna Marinin (sd.) johtamaan hallitukseen.

Keskustan ministerit voisivat hoitaa käytännön hallituspolitiikan. Nelinkertainen presidenttiehdokas ihmettelee, miksi keskustavaikuttajat kehuvat peruslinjaltaan punavihreää hallitusohjelmaa.

"Hallituksen kokoonpano ja ohjelma ovat keskustan kannalta hyvin vieraita. Keskusta edustaa hallituksessa pientä vähemmistöä, ja se näkyy päätöksenteossa."

Paavo Väyrynen tietää syyn, miksi keskustan kannatus on historiallisen alhaisissa lukemissa. Puolue on ajanut viimeisen kymmenen vuoden ajan linjaa, joka ei nauti peruskannattajien luottamusta.

Väyrysen mukaan Juha Sipilän johdolla vuonna 2015 alettiin toteuttaa hallituksessa täysin samaa politiikkaa, jolla Mari Kiviniemi koki murskatappion vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

"Keskusta on muuttunut kapea-alaiseksi liberaalipuolueeksi, joka vielä osittain myötäilee cityvihreää ympäristöpolitiikkaa. Puolueella on huutava tarve paluusta alkiolaiselle linjalle."

