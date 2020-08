Kokoomus tavoittelee 100 000 uutta työpaikkaa – ansiotuloverotusta kevennettäisiin miljardilla

Petteri Kivimäki

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on korostanut työllisyysasioita kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Jyväskylässä eilen tiistaina ja tänään keskiviikkona.

Kokoomus julkaisi puolue- ja ryhmäjohdon kokouksessaan Jyväskylässä tänään keskiviikkona ehdotuksensa 100 000 työpaikan synnyttämiseksi.

Työllisyyspakettia esitelleet puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pitävät välttämättömänä, että hallitus päättää syksyn budjettiriihessä kunnianhimoisista uudistuksista työllisyyden edistämiseksi.

”Pahoin pelkään, että hallituksen budjettiriihen näkymä jää yhtä usvaiseksi kuin sumu täällä Keski-Suomen järvien yllä”, Mykkänen maalailee.

Kokoomuslaisten mukaan korona-aika ei ole syy lykätä työllisyystoimia.

"Iso ongelma on, että meillä on yli 200 000 sellaista suomalaista, jotka olivat vuosi sitten töissä ja tällä hetkellä ovat lomautettuina tai jopa kokonaan irtisanottuina. Se on tragedia ja se pitää olla koko ajan mielessä, mitä tämä tarkoittaa yksilötasolla", Mykkänen toteaa.

Kokoomuksen työllisyyspaketti koostuu yhdeksästä kokonaisuudesta.

Puolue ehdottaa muun muassa perhevapaauudistusta, varhaiskasvatusmaksujen laskemista, terapiatakuun toteuttamista sekä yli 75-vuotiaiden niin sanottua superkotitalousvähennystä.

Lisäksi puolueen ehdotuksiin kuuluvat esimerkiksi ansiotyön verotuksen tuntuva keventäminen miljardilla eurolla sekä paikallisen sopimisen edistäminen.

Kokoomus toteuttaisi pääosin valtiovarainministeriön virkamiestyöryhmän viime viikolla julkistamat esitykset työpaikkojen lisäämiseksi.

Esitetyn opintoetuuksien kokonaisuuden osalta puolue ei kuitenkaan sitoudu suoraan VM:n esityksiin.

Opintotuen tulorajoja kokoomus korottaisi 50 prosentilla.

"Opintotuen tulorajat tulevat niin nopeasti vastaan, että tilanne on nuorten osalta kohtuuton. Monilta tukia peritään jälkikäteisesti takaisin", Orpo sanoo.