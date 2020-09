Kulmuni: "Tämä maa on vakavassa paikassa" – puoluesihteeri Pirkkalainen vastaa Väyryselle: "Puoluekokous on varmasti laillinen"

Keskustan puoluekokous on lyhennetty kolmesta päivästä kahteen. Puheenjohtaja on selvillä huomenna kello viiteen mennessä.

Jaana Kankaanpää

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin mielestä korona-kriisi toi esille väläyksen puolueiden välisestä yksituumaisuudesta.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni haki draamaa puoluekokouksen avauspuheessaan Oulussa.

"Tämä maa on vakavassa paikassa. Keskustalla on ollut kovat ajat", Kulmuni sanoi puheen alussa.

Korona-kriisi voi auttaa muuttamaan taloutta kestävämmäksi. Ellei siinä onnistuta, kriisit syvenevät.

"Tämä korona-kriisi ole ensimmäinen eikä valitettavasti viimeinen. Mitä enemmän luonnontalouden periaatteet vääristyvät ihmistalouden paineessa, sitä syvempiä tulevista kriiseistä tulee."

Asian korjaamiseksi keskusta haluaa parantaa yritysten kilpailukykyä.

"Keskusta vaatii, että budjettiriihestä tullaan ulos vientiteollisuuden asemaa parantavan vientipaketin kanssa", Kulmuni sanoi.

Hallituksen ensi vuoden budjettiriihi alkaa syyskuun puolivälissä.

Eriarvoistumista vastaan pitää taistella.

"Enkä tarkoita vain ihmisten välistä eriarvoisuutta. Tarkoitan myös alueiden välistä eriarvoisuutta. Suomi ei saa jakaantua."

Kokous on kuitenkin hyvin erilainen kuin tavallisesti. Kokous järjestetään Oulussa ja 15 etäpisteessä eri maakunnissa.

Ouluhalli on jaettu kolmeen eri lohkoon, eikä eri lohkoissa olevat ihmiset kohtaa. Niinpä etäisyyttä on myös paikalla olevien kesken.

Kokoukseen on ilmoittautunut 2 416 virallista edustajaa.

Määrä sai keskustan entisen puheenjohtajan Paavo Väyrysen epäilemään kokouksen laillisuutta.

"Keskustassa on ikävä kyllä viime vuosina turvauduttu valtakirjojen laittomaan tehtailuun. On mahdollista, että nytkin tekaistujen valtakirjojen laatimista on rohkaistu ja jopa suorastaan organisoitu", Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan Väyrynen kantaa huolta turhaan. Kokouksia joissa kokousedustajia valitaan jäi keväällä koronan vuoksi pitämättä.

Vuosikokouksia on kuitenkin pidetty sääntöjen määräämää aikaa myöhemmin, kun väliaikainen poikkeuslaki on sen mahdollistanut.

"Puoluekokouksen järjestelyissä on hyödynnetty tuota samaa poikkeuslakia. Kaikki ilmoittautumiset ja valtakirjat on tarkistettu ennen, kuin esimerkiksi julkistimme puoluekokousedustajien kokonaismäärän", Pirkkalainen vastaa.

Väyrynen ilmoittaa myös, että ei tule paikalle kokoukseen. Hän pitää koronariskiä liian suurena.

Myös kokouksen ohjelma on erilainen.

"Joudumme valitettavasti jättämään lippumarssin ja monta muuta yhteistä elämystä väliin. Se surettaa", Kulmuni sanoi.

Kokousta on lyhennetty. Se alkoi tänään perjantaina ja keskeytetään noin kello 18.30. Lauantaina jatketaan kello 9.00 ja puoluejohtoon pyrkivien tentti järjestetään kello 12.

Puheenjohtaja vaali alkaa noin 13 ja kaiken pitäisi olla selvää noin kello 17. Kokouksen päättymisaika on arviolta 19.

Maamme-laulu sentään lauletaan lauantaina kokouksen päätteeksi.

