Saarikko Oulussa: ”Jotenkin luottavainen mieli, että tämä kisa tekee keskustalle hyvää”

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Puheenjohtajaehdokkaat Annika Saarikko (vas.) ja puolueen nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni keskustapuolueen puoluekokouksessa Oulussa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo olevansa hyvillä mielin siitä, että keskustan puheenjohtajakisa on loppusuoralla ja h-hetki lähestymässä.

"Ehdokkuus oli pitkän harkinnan tulos, ja koko tämän kiertueen ajan on ollut hyvä mielenrauha ja jotenkin luottavainen mieli siitä, että tämä kisa tekee keskustalle hyvää", Saarikko sanoi saapuessaan puoluekokouspaikalle Oulussa.

Saarikko sanoo luottavansa siihen, että puolueen yhtenäisyys löytyy jälleen kuten aiempienkin jännittävien henkilövaalien jälkeen. Näin huolimatta siitä, että hän on haastanut kisassa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

"Olen tehnyt vaalityön niin ja toivon, että myös kaikki tukijani, että kaikki se, mitä viime viikkoina on tapahtunut, on sellaista, minkä kanssa voidaan elää myös kisan jälkeen. Meillä on paljon työtä tehtävänä puolueena, ja kaiken tämän suunta on tietysti puolueesta ulospäin, että keskustan käpertymisen aika päättyisi ja päästäisiin suuntaamaan viestejä suomalaisille puolueesta ulospäin", Saarikko sanoi STT:lle.

Keskustan puheenjohtaja valitaan huomenna puoluekokouksessa, joka on hajautettu koronan takia 16 eri paikkakunnalle. Saarikon mukaan kokouksen poikkeuksellisuus haastaa ehdokkaat kampanjoimaan uudella tavalla. Esimerkiksi perinteisesti tärkeä puoluekokouspuhe ei saa samanlaista yhtenäistä areenaa kuin aiemmin, ja vaikuttamisessa painottuu esimerkiksi sosiaalinen media.

"Nyt se yhteisöllisyys ja yhteinen tunne, mikä siitä suuresta salista on muodostunut, se jää puuttumaan", Saarikko arvioi.

Puheenjohtajan paikkaansa puolustava Katri Kulmuni sanoo antavansa puheenjohtajavalinnan nyt keskustan kenttäväen käsiin ilman erityistä viime hetken kampanjointia.

"Minä luotan keskustan kenttäväkeen. Nyt se on heidän käsissään", puoluekokoukseen kansallispuvussa saapunut Kulmuni sanoi.

Hän ei liiemmin arvioinut, minkälaisia ajatuksia Saarikon mielipidemittausten maalaama ennakkosuosikin asema hänessä herättää.

"Minä en pärjännyt vuosi sittenkään gallupeissa, mutta niin vain keskustan kenttä äänesti. Se voittaa, joka saa eniten ääniä."

Kulmuni täyttää tänään perjantaina 33 vuotta ja sai puoluetovereiltaan onnittelulaulun ennen kokouksen alkua.

Ouluhalli kaikui perjantai-iltapäivänä puolityhjänä koronarajoitusten takia. Ehdokkaiden esitteet odottivat kokousedustajien tuoleilla, mutta ilmapalloja tai muuta tilpehööriä ei jaettu.

Entinen puheenjohtaja Juha Sipilä ennakoi tasaväkistä kisaa, joka menee toiselle kierrokselle. Entisenä puheenjohtajana Sipilä ei kertonut suosikkiaan.

Puoluekokouksessa äänestetään puheenjohtajasta huomenna. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, etenee kaksi parhaiten menestynyttä toiselle kierrokselle.

"Se ratkeaa täällä kokouspaikalla. Nyt tämä on pikkuisen erikoisempi tilanne, kun on useampi kokouspaikka", Sipilä arvioi STT:lle.

Kisassa mukana ovat myös kansanedustaja Petri Honkonen ja päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen, mutta käytännössä kisa on Saarikon ja Kulmunin välinen.

Puoluekokous alkoi avajaisilla kello 15, ja aluksi nähtiin kuin nähtiinkin myös perinteinen, vaikkakin pieni, lippumarssi. Sen sijaan yhteislaulua ei kokouksessa suositella. Oulun ohella keskustalaiset ovat koolla 15 etäpisteessä ympäri Suomen.