Analyysi: Kokoomus asemoitui Porissa maltilliseen poliittiseen keskustaan – Lepomäki puhutteli puolueväkeä macronilaisella linjallaan

Juha Sinisalo

Kokoomus vietti viikonloppuna puoluekokoustaan Porissa. Puolueen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Orpo ja varapuheenjohtajiksi Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

Puoluekokoustaan Porissa tänä viikonloppuna pitänyt kokoomus selkeytti poliittista linjaansa itselleen ja muille.

Kokoomus on ollut uudessa ja oudossa tilanteessa löydettyään itsensä 12 hallitusvastuussa vietetyn vuoden jälkeen oppositiosta eduskuntavaalien 2019 jälkeen.

Valtaan ja vastuuseen kiinni kasvanut puolue onkin joutunut tekemään runsaasti itsetutkiskelua muuttuneessa tilanteessa.

Marinin vasemmalle kallellaan oleva hallitus haukuttiin puoluekokouksessa perinpohjin. Hallitusta kritisoitiin holtittomasta taloudenpidosta ja olemattomista työllisyystoimista.

Perikokoomuslaiseen tapaan ratkaisuksi Suomen talouden ahdinkoon tarjottiin työmarkkinaremonttia, alempaa verotusta ja tuntuvia työllisyystoimia.

Huomionarvoista on, että samalla linja selkeytyi myös aiempaa pehmeämpään, maltillisempaan ja sosiaaliliberaalimpaan suuntaan.

Puolueen puheenjohtajaksi jatkokaudelle yksimielisesti valittu Petteri Orpo puhui puoluekokousväen edessä universaalin työttömyysturvan, suvaitsevaisuuden, mahdollisuuksien tasa-arvon, ympäristöasioiden, demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta.

Tällä tavoin puolue pyrkii näyttämään vakaalta ja luotettavalta vaihtoehdolta sekä punavihreälle hallitukselle että oikeistopopulistisille perussuomalaisille.

Kokoomuksen oli valittava, millaisilla rattailla se ajaa oppositiossa maahanmuutto- ja EU-kriittisten perussuomalaisten rinnalla.

Ratkaisu oli, ettei kokoomuksen kannata lähteä kalastelemaan Jussi Halla-ahon joukkojen populistisilla vesillä.

Maltillisilla linjauksilla otetaan pesäeroa räväkästi ja ajoittain jopa epäsovinnaisesti esiintyviin perussuomalaisiin.

"Maltillinen keskustaoikeistolainen linja on itselleni hyvin luonteva. Pidän poliittisina esikuvinani Harri Holkeria, Ilkka Suomista, Sauli Niinistöä ja Jyrki Kataista, jotka kaikki ovat maltillisia poliitikkoja", Orpo tähdensi MT:lle.

Porista lähtevä kokoomus näyttää nyt pari piirua aiempaa pehmoporvarillisemmalta puolueelta, joka asemoituu poliittiseen keskustaan.

Linjan selkeyttäminen voi tuoda kaivattua selkänojaa kokoomuksen tulevaan oppositiopolitiikkaan.

Porvareiden korpivaellus kuitenkin jatkuu eikä hetkessä muuksi muutu. Oppositiossa odottavan aika on pitkä.

Neljä vuotta kestävä oppositiokausi sivussa kaikesta päätöksenteosta voi nykymaailmassa tuntua pieneltä iäisyydeltä.

Vaikka Orpo sai vahvan mandaatin jatkaa puheenjohtajana, kiinnittyi päähuomio viikonloppuna varapuheenjohtajavaaliin.

Vaalin selkeiksi ääniharaviksi nousivat Antti Häkkänen ja Elina Lepomäki, joilla kumpaisellakin on nostetta ja paljon kannatusta.

Tiukkaa taloudenpitoa ja oikeistolaista talouspolitiikkaa kannattava mäntyharjulainen Häkkänen on viime vuosina vakiinnuttanut vahvan peruskannatuksen.

Lepomäen edustama linja muistuttaa puolestaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin politiikkaa, jossa markkinaliberaali ja uudistusmielinen talouspolitiikka yhdistyy sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoihin vahvan perusturva-ajattelun kautta.

EU-politiikassa Lepomäki on niin ikään macronilaisella linjalla, sillä hän kannattaa eurooppalaista liittovaltiota.

Lepomäen linja on keskieurooppalainen tuulahdus kotimaisella porvarillisella kentällä.

Aika näyttää, siirrytäänkö kokoomuksessa lähivuosina Häkkäsen tai Lepomäen aikakauteen.

Petteri Orpo tuli lauantaisessa puoluekokouspuheenvuorossaan maininneeksi, että kokoomuksen politiikassa kasvukeskuksilla on erityisrooli.

"Kaupunkien imu on kova Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kaupungistuminen on megatrendi. Tunnustamme ja tunnistamme kyllä, että kolikolla on se toinenkin puoli", Orpo sanoi.

Osa harvaanasutuista alueista on kokoomuksen mielestä katoavien palveluiden, arvonsa menettäneiden talojen ja tyhjenevien kylien Suomea.

"Meidän tavoitteemme on elinvoimaisten ja kasvavien kaupunkien Suomi, jossa myös niitä ympäröivät alueet kukoistavat."

Myöhemmin Orpo erikseen korosti haastattelutilanteessa MT:lle, että myös maaseutu on kokoomukselle tärkeä asia ja Suomi tarvitsee maaseutuelinkeinoja.

Hän lupasi antaa vahvan tukensa metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiselle.

Myös esimerkiksi kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittu Heikki Autto Rovaniemeltä ja kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Sari Multala Vantaalta puolustavat selkeäsanaisesti maanomistajien omaisuudensuojaa.

Asioiden marssijärjestys on kokoomuksessa tästäkin huolimatta selvä: kasvukeskukset tulevat ensin ja maaseutu vasta sitten.

Kokoomus irtisanoutuu voimakkaasti 18 maakunnan pohjalle rakentuvasta hajautetusta maakuntamallista, joka on Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistuksen pohjana.

