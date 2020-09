Vihreiden Ohisalo ei halua asettaa vastakkain kasvukeskuksia ja muuta Suomea: "On rikkaus, että meillä on alueiltaan näinkin monimuotoinen maa"

Jaana Kankaanpää

Maria Ohisalon mukaan on varmistettava, että ihan kaikilla suomalaisilla on laadukkaita päiväkoteja, kouluja ja harrastemahdollisuuksia.

"Vähän aikaa sitten Helsingissä asuva ystäväni kertoi ostaneensa itselleen Pohjois-Karjalasta keltaisen tuvan ja perunamaata ja muuttavansa sinne asumaan ja tekemään etätöitä", Maria Ohisalo sanoo.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puhui tänään puoluevaltuuskunnan kokouksessa kuntien ja kaupunkien tulevaisuudesta.

"Hyvä elämä tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Siksikin on rikkaus, että meillä on alueiltaan näinkin monimuotoinen maa. Näkökulmana on usein viisasta pitää kokonaisia seutuja, sillä monessa paikassa kuntarajat eivät ole ihmisten elämässä läsnä muuten kuin kartalla", Ohisalo korostaa.

Hän ei halua asettaa vastakkain kasvukeskuksia ja muuta Suomea. Toisaalla pitää pystyä synnyttämään kiertotalouskeskittymiä, toisaalla luontomatkailupalveluita.

"Pitää olla yrittäjämyönteisiä palveluita ja asennetta, joka mahdollistaa esimerkiksi kadunvarteen pystytetyt pop-up-ruokakioskit. Pitää palvella asukkaita ykkös- tai kakkoskodeissaan, kuten myös mökkiläisiä."

Ohisalon mukaan on varmistettava, että ihan kaikilla suomalaisilla on laadukkaita päiväkoteja, kouluja ja harrastemahdollisuuksia.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan keskustojen liikkeiden elinvoima ei riipu parkkipaikoista, sillä lompakko kulkee taskussa aivan yhtä hyvin pyörällä kuin autolla liikkuessa.

Kävelykeskustassa on sitä paitsi paljon miellyttävämpi asioida ja piipahtaa putiikista toiseen,

"Me ymmärretään, että tiivis ja toimiva yhdyskuntarakenne mahdollistaa sujuvan liikkumisen, joka ei aina edellytä omaa autoa. Erityisesti kotikortteleissa ja kirkonkylillä se tarkoittaa kävelyä ja pyöräilyä", Ohisalo täsmentää.

Monilla hallituksen tekemillä päätöksillä on Ohisalon mielestä myönteisiä ja kauaskantoisia vaikutuksia.

"Myös koko Suomen kattava kaukoliikenne tukee kuntien ja kaupunkien kehitystä. Siksi me ollaankin edistämässä yöjunayhteyttä Torniosta Ruotsiin ja Helsingistä Kainuuseen. Toimiva junaliikenne on paras tapa viedä siivet lentämiseltä."

Joka puolella ei ole tarpeeksi joukkoja joukkoliikennettä varten eikä lyhyitä etäisyyksiä kävelyä ja pyöräilyä varten, Ohisalo myöntää puheenvuorossaan.

Siellä tarvitaan kohtuuhintaisia, vähäpäästöisiä autoja. Oli sitten kyse sähkö- tai biokaasuautoista. Jotta tämä on ihmisille aidosti vaihtoehto, tarvitsemme kattavaa tankkaus- ja latausverkkoa ympäri Suomen."

Lue lisää: Vihreiden Ohisalo syyttää kuntapäättäjiä leikkauslistoista, sormi osoittaa etenkin kokoomuksen suuntaan