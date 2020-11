Uudet MTK:n johtokunnan jäsenet ovat Arto Laine ja Pekka Kärkäs

Laine on kasvinviljelijä ja mökkivuokrausyrittäjä Hattulasta. Kärkäs on luomukasvinviljelijä ja metsätalousyrittäjä Imatralta.

Jaana Kankaanpää

MTK:n johtokuntaan valittiin valtuuskunnassa tiistaina Seinäjoella Arto Laine (vas.) ja Pekka Kärkäs.

MTK:n johtokuntaan on valittu Arto Laine Hattulasta ja Pekka Kärkäs Imatralta. Kumpikin paikka ratkesi toisella äänestyskierroksella.

Ehdolla olivat heidän lisäkseen Antero Kaappa Kankaanpäästä ja Jukka Niittyoja Ylöjärveltä.

Laine on kasvinviljelijä ja mökkivuokrausyrittäjä. Hän toimii MTK-Hämeen puheenjohtajana. Laine on myös viljakauppaa tekevän Vilja Tavastia-osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä Family Timber puukauppayhtiön hallituksessa.

Kärkäs on luomukasvinviljelijä ja metsätalousyrittäjä. Hän on Mhy Etelä-Karjalan hallituksen puheenjohtaja ja MTK:n metsävaltuuskunnan jäsen. Lisäksi Kärkäs on toiminut useana vuonna maamiesseuran puheenjohtajana, metsästysseuran johtokunnassa ja puheenjohtajana sekä kyläyhdistyksen puheenjohtajana.

Johtokunnan paikat tulivat auki, kun erovuorossa olleet jäsenet Aki Kaivola Lammilta ja Pertti Hakanen Sastamalasta eivät pyrkineet jatkokaudelle.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen kiitti molempia pitkästä työstään järjestössä.

"Loistava tulevaisuus odottaa meitä kaikkia, mutta vaatii työtä ja tahtoa", Kaivola tiivisti kiitoksissaan.

Lue lisää aiheesta:

"Onko MTK:sta tullut samanlainen vihreiden paikallisosasto kuin Sitrasta?" – turpeen alasajo ja Ylen uutislinja suututtivat MTK:n valtuuskunnassa

"Järjestö on alkutuottajan paras tulevaisuusvakuutus" – valtuuskunnan puheenjohtaja Viljanen kaipaa tolkkua ja vastuuta maatalouskeskusteluun

MTK:n Marttila vaatii korjausliikettä Ylen journalismiin – "Maaseudun mitta on täysi"

Myös Aki Kaivola jättää MTK:n johtokunnan – tuottajat ja maaseutunuoret vaativat kaupalta vastuuta vaikean syksyn keskellä