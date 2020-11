MTK:n Marttila vaatii korjausliikettä Ylen journalismiin — "Maaseudun mitta on täysi"

Jaana Kankaanpää

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila suomi Ylen uutisointia MTK:n valtuuskunnan kokouksessa tiistaina Seinäjoella.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii korjausliikettä Ylen journalismin sisältöön.

"Journalismi on ideologisesti värittynyttä. Kattaus asiantuntijoita on lähetyksissä kovin kummallinen", Marttila syytti MTK:n valtuuskunnan kokouksessa tiistaina Seinäjoella.

Ylen sisällöt nousivat vahvasti esiin valtuuskunnan yleiskeskustelussa.

Ylen maa- ja metsätaloutta koskevia sisältöjä arvosteltiin laajasti asenteellisiksi. Valtuuskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja Tero Lahti Keski-Suomesta vaati keskustelussa jopa Yle-veron lakkauttamista.

Marttilan mukaan kritiikki pitää ottaa tosissaan, kun perinteisesti myönteisesti Yleen suhtautunut maaseudun väki on saanut tarpeekseen. Puheenjohtaja muistutti myös, että MTK on yksi Ylen perustajista ja edelleen yhtiön osakas.

Marttila muistutti että keskeinen osa kestävää kehitystä on ruuan tuotanto.

"Kyse on paitsi ilmastosta, myös keskeisesti siitä, että ihmisillä on ruokaa. Nälänhädän määrä maailmassa lisääntyy. Ruuantuotannon resurssit on ylläpidettävä ja uusia innovaatioita pitää tukea."

Hän varoitti paniikinomaisista ratkaisuista ilmastopolitiikassa.

"Panikointi, pelko ja hätiköityjen päätösten teko voi olla meidän alalla tuhoisaa. Suurimpia rikollisia ovat paniikin lietsojat. Vaikka kuoleman pelko olisi kova, itsemurhan teko on typerin teko tässä tilanteessa", Marttila painotti.

Turvetuotannon osalta Marttila ei ole tyytyväinen maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) valtuuskunnalle antamaan vastaukseen, että hallitus ei ole kieltämässä turvetuotantoa.

"Ei se riitä, ettei lailla kielletä turpeen nostoa. Mitä hallitus tekee, että turveala ja monet erilaiset käyttötarkoitukset elvytetään?", hän kysyy.

Puheenjohtaja nosti esiin myös maankäyttö- ja rakennuslain ja luonnonsuojelulain valmistelun, joka on menossa maaseudun kannalta huolestuttavaan suuntaan.

"Jos suunta ei käänny valmistelussa, ei keskusta voi olla hallituksessa joka vie näitä lakeja eteenpäin."

