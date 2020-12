Halla-aho kritisoi Närpiötä maahanmuuttajien työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta – kunnan työllisyysaste 83 prosenttia ja perustoimeentulon saajia 0,4 prosenttia: "Täällä uskotaan tulevaisuuteen"

Kuvat: Twitter, Sanne Katainen / Kuvitus: Juho Leskinen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho twiittasi närpiöläisistä kasviksista.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nosti Närpiön, vihannestuotannon ja maahanmuuttajat "tikun nokkaan" Twitterissä. "Kun ostat Närpiön kasviksia, maksat sekä kassalla että verotuksessa."

Halla-aho jakoi myös kuvan. Siinä oli kurkku että tomaatti ja väite, että maahanmuuttajien osuus Närpiössä maksetusta toimeentulotuesta on 54,6 prosenttia ja maahanmuuttajien osuus Närpiössä maksetusta työttömyysturvasta on 47,6 prosenttia.

Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklundille perussuomalaisten halu näpäyttää kuntaa ei ole uutta. Kunnan tunnusluvut puhuvat omaa kieltään tilanteesta.

Asukkaita on noin 9 500, työttömyysluku 4,3 ja työllisyysaste 83 prosenttia. Muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus on noin 16 prosenttia. Väestökehitys on kunnassa positiivinen pitkäjänteiselläkin tarkastelulla.

"Täällä uskotaan tulevaisuuteen ja kunnan yrityksillä on uskallusta satsata tulevaisuuteen, sillä työvoiman saatavuus ei ole kynnyskysymys."

Kunnan elinkeinorakenne ei nojaa vain kasvihuonetuotantoon, vaan myös metallialaan ja kunta tarvitsee osansa työvoimasta esimerkiksi vanhustenhoidossa.

Toimeentulotukea saavien osuutta Björklund kommentoi huomauttamalla, että Kela maksaa toimeentulotuen perusosaa. Kunnan vastuulla on ehkäisevä ja täydentävä tuki.

"Perustoimeentulon saajia Närpiössä on 0,4 prosenttia."

Närpiön seudulla tuotetaan kaksi kolmasosaa Suomen kurkuista ja tomaateista. Kasvihuonetuotannossa työskentelevät pääasiassa muut kuin sesonkityöntekijät.

"Kotimainen tuotanto on tärkeää ja sen säilyttämiseksi tarvitsemme tänne työvoimaa."