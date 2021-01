Orpo moitti Suomen hidasta rokotusvauhtia – "Tällä vauhdilla menee vuosia"

Kimmo Haimi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moitti kovin sanoin Suomen koronarokotusvauhtia MT:n ja MTK:n maanantaisessa kuntavaalipaneelissa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moitti kovin sanoin Suomen koronarokotusvauhtia MT:n ja MTK:n maanantaisessa kuntavaalipaneelissa.

"Jos tahti on tämä, rokottamiseen menee vuosia. Jos koko väestö aiotaan rokottaa kesään mennessä, joka päivä pitäisi rokottaa 50 000 ihmistä. Ja jos on eurooppalainen hankintaohjelma, miksi osa valtioista tekee omia sopimuksia ja miksi Suomi ei ole tehnyt?" Orpo tivasi hallitusta edustavilta keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolta ja vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalolta.

Saarikon mukaan on edelleen parempi näkymä olla rokoteostoksilla yhdessä kuin erikseen.

Keskustelua vetänyt MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen halusi kuulla, kuinka moni suomalainen on rokotettu ennen juhannusta.

"Ei kovin moni tällä vauhdilla", Orpo näpäytti.

"Mahdoton sanoa lukua, mutta kesällä ollaan pitkällä työikäisen väestön rokottamisessa", Saarikko vastasi. "Kaikki suomalaiset pitää rokottaa nopeasti. Alun kankeus selittyy sillä, että on valittu strategia ja tärkeysjärjestys, jonka mukaan ensin rokotetaan hoitohenkilöstö, iäkkäät ja riskiryhmät."

Myöskään Ohisalo ei halunnut arvioida määrää. "Mahdollisimman moni."

He kertoivat SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin olevan samaa mieltä.

Saarikko kertoi olevansa rokotuksia enemmän huolissaan viruksen muuntumisesta. Ohisaloa huolestuttavat rokotevastaisuus ja salaliittoteoriat, mutta Saarikko korosti rokotemyönteistä ilmapiiriä, sillä kyselyissä 80 prosenttia suomalaisista haluaa ottaa rokotuksen.

"Ei kannata kiinnittää huomiota rokotevastaisuuteen, jos rokotteita ei ole", perussuomalaisten Jussi Halla-aho huomautti. Hän korosti, että väestönsuoja edellyttää, että mahdollisimman moni ottaa rokotuksen.

Koronarokotteita on saatu Suomeen hitaasti, alkuun vain kymmeniä tuhansia, kun odotus oli satoja tuhansia. Toistaiseksi rokotuksen on saanut vain muutama tuhat terveydenhuollon ammattilaista. Tammikuussa rokotteita on tulossa Suomeen 50 000 viikossa, mistä riittää 25 000 henkilölle, koska pistoksia annetaan kaksi. THL arvioi, että rokottamista jatketaan "todennäköisesti koko vuoden 2021 ajan".

Lue myös:

Tanskassa on rokotettu jo yli 100 000 ihmistä – näin koronarokotukset etenevät Euroopassa

Halla-aho: Huligointi ei mitätöi Trumpin edistämiä asioita – MT:n puheenjohtajatentissä keskusteltiin poliittisesta väkivallasta

Video: Puoluejohtajat kohtasivat MT:n päätoimittajan Jouni Kemppaisen tentissä