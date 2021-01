Hallituspuolueilla riitaa puun polton verottamisesta – MTK haluaa turpeelle nollaverotuksen

Turpeesta on vireillä kaksikin kansalaisaloitetta. MTK kiirehtii toimia turpeentuotannon liian nopean loppumisen estämiseksi.

Jaana Kankaanpää

Vihreiden Maria Ohisalo ja keskustan Annika Saarikko esiintyivät maskien kanssa MT:n kuntavaalipaneelissa. Tapahtumassa ei ollut yleisöä lainkaan.

Ainespuun polttamista voidaan hillitä asettamalle sille vero, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo väläytti MT:n kuntavaalipaneelissa maanantaina.

"Pitää kannustaa polttoon perustumattomiin, kuten isoihin lämpöpumppuihin, tuuli- ja aurinkovoimaan ja investoida niihin. On olemassa keinoja, joilla ainespuun päätymistä polttoon voi estää. Ilmastopaneeli on esittänyt, että se laitetaan verolle. Se on yksi vaihtoehto", Ohisalo sanoi.

Keskusta ei hyväksy verottamista, linjaa puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen.

"Polttoon perustumattomat ratkaisut eivät riitä vielä pitkään aikaan kattamaan lämmitystarpeita. Tarvitsemme lähivuosina runsaasti kotimaista bioenergiaa", Honkonen kirjoittaa tiedotteessa.

Honkosen mukaan energiapuuta tarvitaan miljoonia motteja enemmän. Sitä saadaan tuhansista hehtaareista metsää, joilla on hoitorästejä.

Pelkän veronkorotuksen perumisen sijasta turpeen verotus on laskettava nollaan ja lisäksi turvealalle saatava kehittämisohjelma, puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

"Hallitusohjelmassa on päätös, jonka mukaan turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2035 mennessä. Jos se etenee nopeammin, hallituksen pitää toimia toiseen suuntaan eli kohti yhdessä tehty kompromissia. Nyt tahti on hallitsematon", hän perustelee.

"Polttoa ole tällä vauhdilla pian enää lainkaan. Asiaan on reagoitava, koska tilanne aiheuttaa isoja ongelmia turvealan yrityksille sekä energiantuotannon ja hintaan ja saatavuuteen. Tahti on kestämätön."

Aiheesta on tehty kansalaisaloitekin, joka on Marttilasta aivan oikeansuuntainen, mutta riittämätön.

"Hallitus voi toimia ilman kansalaisaloitettakin. Pelkän korotuksen peruminen on riittämätön, ja verotus tulisi laskea kokonaan nollille eli tuplata aloitteen vaatimus. Koska tahti olisi sen jälkeenkin päästökaupan vuoksi liian kova, yrittäjiä pitää auttaa ja asialla on kiire."

Tukiraha on hyvä apu, mutta Marttila kaipaa sen rinnalle panostuksia uuteen eli omaa kehittämisohjelmaa turvealalle. Näin turvattaisiin uudet innovaatiot ja turpeen muu kuin energiakäyttö, sillä esimerkiksi kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus riippuu polttoturpeen nostosta.

"Pidän myös epäloogisena sitä, ettei vihreiden ja ympäristöjärjestöjen suurin huoli tunnu olevan se, mitä lämpölaitoksissa tapahtuu, vaan että pyhät suot pitäisi kaikki suojella. Uusia soita ei ole ojitettu koko 2000-luvulla, eli keskustelu pyörii vanhassa maailmassa."



Turpeesta on meneillään nimienkeruu kahteenkin kansalaisaloitteeseen. Joulun aatonaattona vireille laitettu aloite "Sähköverolain turveveron korotus kumottava" on kerännyt reilut 3 800 nimeä.

Aloite vaatii kumottavaksi lämmityspolttoaineena käytetyn turpeen veronkorotusta kolmesta 5,7 euroon megawattitunnilta. Perusteluna on, että tavoitteena ollut päästöjen vähentäminen ei toteudu, sillä suomalaiset lämpölaitokset ovat korvanneet kotimaista turvetta ulkomailta tuodulla hakkeella, joka aiheuttaa itsensä lisäksi päästöjä myös kuljetusten kautta.

Polttoturpeen käytön väheneminen vaarantaa myös muun muassa kuivikkeiden ja kasvualustojen saatavuuden sekä tulevaisuuden innovaatiot, lisää kannatusilmoituksen vastuuhenkilö, karvialainen turveyrittäjä Tomi Ylilammi.

Elokuussa nimiä alkoi kerätä myös kansalaisaloite turpeen energiakäytön lopettamiseksi kesäkuusta 2025 lähtien. Sillä on reilut 28 000 ja aloitteellisena Suomen luonnonsuojeluliitto, joka perustelee aloitettaan muun muassa Suomen hiilineutraalisuudella vuoteen 2035 mennessä.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kerää vähintään 50 000 kannattajaa kuuden kuukauden kuluessa.



Turve nousi puheeksi myös MT:n ja MTK:n vaalipaneelissa maanantaina.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo puhui turpeen käytön puolittumisesta viimeistään vuonna 2030 ja painotti, että turvealan ihmisille on turvattava uusia koulutus- ja työmahdollisuuksia.

Tapahtumien nopeutuminen johtuu hänen mukaansa huonosta ennakoinnista.

Keskustan Annika Saarikon mukaan päästökaupan voimakas liikehdintä ei ole ollut hyväksi suomalaiselle energiapolitiikalle ja se, ihmiset, alueet ja luonto kaipaavat nyt kestävää ratkaisua.

Myös kokoomuksen Petteri Orpo puhui ahdingosta ja hallitsemattomasta kehityksestä ja kiirehti korvaavan kotimaisen energian ratkaisua.

"Kyllä kaikki tiesivät, mitä turpeen nopeutetusta alasajosta seuraa", perussuomalaisten Jussi Halla-aho oikoi ja peräsi hankkiutumaan fossiilisista eroon järkevästi. "Sademetsistä puristetun pelletin polttaminen ei ole hyvä vaihtoehto", Halla-aho sanoi ja arvosteli vihreitä.

"Vihreille ongelma on aina ollut se, että mielikuvat ovat tärkeämpiä kuin tehdyn politiikan todellinen ympäristövaikutus. Aiemmin se on näkynyt suorastaan uskonnollisena suhtautumisena ydinvoimaan."

