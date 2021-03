Ulkonaliikkumiskielto kauhistuttaa Suomessa, mutta monissa maissa on menty paljon pidemmälle

Espanjassa on eletty hätätilaa liikkumisrajoitusten ja maskipakon kanssa jo lokakuusta, ja Viro kiristää rajoituksia tänään. Unkarissa perhetapaamisen on rajattu kymmeneen henkeen, mutta hautajaisiin saa osallistua 50.

Juha Roininen

Belgiassa kokoontumiset ulkotiloissa rajoitettu neljään henkilöön ja maskin käyttö pakollista, samoin etätyö.

Koronamääräykset ja elämisen rajoittaminen voivat kauhistuttaa suomalaisia, mutta muualla on vedetty paljon tiukempaa linjaa.

”Suomalaiset eivät ehkä ole hahmottaneet, kuinka tiukkoja ja pitkiä rajoituksia muissa maissa on määrätty”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen huomautti jo 18. helmikuuta ja oli valmis tiukentamaan rajoituksia.

Suomessa on toistaiseksi saanut liikkua ulkona ja asioida kaupoissa vapaasti, ja vain matkustamista, tapahtumia, kokoontumisia ja ravintoloiden toimintaa on rajoitettu. Tiistaina saatiin kuulla, että valmisteilla on myös rajoituksia ulkona liikkumiseen. VR ilmoitti keskiviikkona laajentavansa maskipakkoa toistaiseksi kaikkiin kauko- ja lähijuniinsa.

Rajaliikenteessä Suomi rajoittaa tänne tulemista ja vaatii negatiivisen testituloksen ja suomalaisten suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista.



Naapurimaassa Virossa alkaa tänään torstaina koko maan kattava ja kuukauden kestävä sulkutila, jolloin koolla saa olla vain pareittain ja vähintään kahden metrin väliä muihin pitäen, maskin käyttö on pakollista julkisissa sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä ja muut kuin ruokakaupat ja apteekit suljetaan. Ruuan ulosmyynti sallitaan, mutta koulut ja harrastuspaikat suljetaan.

Muun muassa Saksassa, Ranskassa, Irlannissa, Espanjassa, Hollannissa ja Unkarissa on voimassa maskipakko julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa.

Saksassa suurin osa kaupoista on ollut suljettuna, mutta avautumassa pikkuhiljaa alkaen kampaamoista ja puutarhaliikkeistä.

Ranskassa maskin käyttö on pakollista ulkona sekä kaikissa julkisissa sisätiloissa. Ravintolat, kahvilat, baarit, kulttuuri- ja sisäliikuntapaikat sekä hiihtohissit ja isommat kauppakeskukset on suljettu.

Koko Ranskassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto kello 18–06, ja kiellon rikkomisesta annetaan ensimmäisellä kerralla 135 euron sakko.

Hollannissa on ulkonaliikkumiskielto kello 21–4.30 ja muut kuin ruokakaupat saavat olla auki vain ajanvarauksella. Julkiset tilat ja ravintolat on suljettu ja ulkona saa liikkua enintään kahden hengen ryhmässä.



Unkarissa alkoi tällä viikolla maskipakko yli 10 000 asukkaan kaupungeissa myös ulkona ja sakon uhalla. Maa sulki tällä viikolla peruskoulut ja päiväkodit sekä suurimman osan kaupoista. Myös ravintolat ja julkiset tilat on suljettu ja ulkona liikkuminen kielletty kello 20–05.

Koiria saa silloinkin ulkoiluttaa enintään 500 metrin säteellä kotoa. Perhetapahtumiin saa osallistua enintään kymmenen henkeä, häihin vihkiparin lisäksi omat perheet, mutta hautajaisiin 50 henkeä.

Espanjassa on ollut hätätila lokakuusta lähtien ja se kestää 9. toukokuuta asti. Rajoitukset ovat osittain alueellisia, mutta koko maassa on ollut ulkonaliikkumiskielto kello 23–06 ja kasvomaskin käyttö pakollista kaikilla yli 6-vuotiailla julkisissa sisä- ja ulkotiloissa, jos turvavälit eivät toteudu.

Ruotsissa oireettomat saavat matkustaa vapaasti, mutta julkista liikennettä ja ihmisjoukkoja tulee välttää. Kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja tarvittaessa työpaikoilla.