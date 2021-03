MT:n tiedot: Juha Majasta esitetään valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi

Majanen on hoitanut tehtävää määräaikaisena lokakuun alusta saakka.

Juha Majanen on toiminut ennen kansliapäällikön määräaikaisuutta ministeriön ylijohtajana.

MT:n tietojen mukaan valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) esittää Juha Majasta ministeriön kansliapäälliköksi. Valtioneuvoston on määrä päättää nimityksestä torstaina.

Virka on valtion hallinnon korkeimpia ja sitä hoiti vuodesta 2013 viime syyskuun loppuun saakka Martti Hetemäki.

Hetemäen jäätyä eläkkeelle Majanen on hoitanut virkaa määräaikaisena. Nimitys on voimassa vuoden loppuun tai korkeintaan kunnes seuraaja on löytynyt. Ennen määräaikaista kansliapäällikön pestiä Majanen toimi ministeriön hallinto- ja kehitysjohtajana sekä ylijohtajana.

Seuraajaa on etsitty huolella. Haku avattiin jo hyvissä ajoin ennen Hetemäen eläköitymistä. Valtiovarainministerinä toiminut Katri Kulmuni (kesk.) oli jo keväällä 2020 nimittämässä tehtävään Päivi Nergiä.

Nerg ei sopinut SDP:lle ja Kulmuni veti esityksen pois sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli moittinut eduskunnan tiedonsaantia viime vaalikauden sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa. Nerg toimi viime vaalikaudella sote-uudistuksen projektijohtajana.

Kansliapäällikön virka avattiin lokakuussa uudelleen hakuun. Uudessa haussa oli 12 hakijaa, joista viisi ei ollut mukana ensimmäisellä kierroksella. Majasta ei pidetty ennakkosuosikkina.

Muina vahvoina ehdokkaina on pidetty muiden muassa oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timosta ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolanderia.

