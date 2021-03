Video: Helsingin pormestariksi pyrkivä Harkimo uskoo puolueensa kasvuun: "Näiden vaalien jälkeen olemme jo varteenotettava tekijä ja eduskuntavaalit ovat päänäyttämömme"

Jarkko Sirkiä

Jos Liike Nyt kovasti paisuu ja tulee kutsu hallitukseen, mikä ministeri haluaisit olla? "En ole sellaisia miettinyt", Harry Harkimo nauraa.

MT:n kuntavaalien puheenjohtajien haastattelusarjan aloittaa Liike Nyt, joka on ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa. Viimeksi vuonna 2017 sitä ei ollut olemassa edes liikkeenä, ja puolueeksi se muuttui syksyllä 2020.

Viime eduskuntavaaleissa Liike Nytin kannatus oli 2,4 prosenttia, mutta kaupungeissa korkeampi. Toimintaa ja kuntavaaliehdokkaita on toistaiseksi vasta 60 kunnassa.

"Vaikeaa on asettaa tavoitteita. Ihmiset saavat perustaa yhdistyksiä, kunhan noudattavat periaatetta: ihmisten pitää saada olla mukana tekemässä päätöksiä", puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo.

Se tarkoittaa, että kuntalaiset saavat ilmaista kantansa käsiteltäviin asioihin ja valtuutetun tulee noudattaa enemmistön tahtoa. Kantansa voi ilmaista vaikka puolueen oman kännykkäsovelluksen kautta.

"Se tuli marraskuussa ja sitä on nyt ladattu 8 000 kertaa", Harkimo sanoo ja esittelee pinkkiä sivustoa.

Videolla Harkimolta kysytään, milloin puolue muuttuu prosenttiliikkeestä varteenotettavaksi puolueeksi, jolle ei enää naureskella. Puheenjohtaja vastaa, että 2,5 prosenttia on jo "aika paljon".

"Näiden vaalien jälkeen olemme varteenotettava tekijä toisilla paikkakunnilla. Eduskuntavaalit ovat päänäyttämö ja uskon, että menestymme hyvin".

Kuntien tärkeimmät tehtävät sote-uudistuksen jälkeen ovat Harkimon mukaan opetus- ja yritystoiminnasta huolehtiminen.

"Kunnat kuihtuvat, mutta kustannukset eivät katoa eli kuntien pitää alkaa tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi kolmessa pienessä kunnassa voisi olla yhteinen taloushallinto, siivous- ja jäteyritys ja kouluja. Kunnanjohtajakin voisi olla yhteinen."

Tärkeää on myös urheilusta ja vapaa-ajasta huolehtiminen.

Liike Nytin vaalikampanjaan on kertynyt yrityksiltä ympäri maan satoja tuhansia euroja, useimmat pieniä eli alle 1 400 euron ilmoitusrajan. Miksi ja mitä yritykset teiltä odottavat?

"En minä tiedä, en ole kysynyt. Tykkäävät meidän tavasta tehdä politiikkaa ja haluavat edistää sitä."

Liike Nyt sijoittui Suomen Yrittäjien yritysmyönteisyyskyselyssä viiden prosentin kannatuksella jaetulle viidennelle sijalle keskustan kanssa.

"Minusta se oli liian alhainen. Tutkimusten mukaan meidän äänestäjät tulevat nukkuvista perussuomalaisista ja kokoomuksesta, ja olemme kakkosvaihtoehto keskustan, RKP:n ja kristillisten äänestäjille. Potentiaalimme on tosi iso, jos ihmiset lähtevät meidän kelkkaamme."

Kuinka iso kaksinumeroinen luku se potentiaali on?

"En muista lukuja."

Liike Nytin ehdokkaaksi on lähdössä yli 600 ihmistä ja heitä on puolueen tiedotteen mukaan tullut vihreistä, keskustasta, perussuomalaisista ja kokoomuksesta, mutta politiikan ulkopuolelta.

"Tavoitteemme ei ole saada mukaan vanhoja poliitikkoja, vaan normaaleita ja osaavia ihmisiä. Meillä ei ole myöskään poliittista broileritehdasta tai nuorisojärjestöä, joka tehtailisi meille ihmisiä."

Nousevina niminä hän mainitsee poikansa Joel Harkimon, Karoliina Kähösen, Mikael Jungnerin, Maria Lohelan, Jethro Rostedtin ja Jarmo Myllyksen.



Toistaiseksi puolue on henkilöitynyt Harkimoon. "Niin kauan kunnes kuntiin tulee lisää ihmisiä. Ihan kuin perussuomalaiset alussa Timo Soiniin. Onneksi olen kansanedustaja ja saan julkisuutta, koska muuten meitä ei olisi edes olemassa."

Mutta entä jos sinusta tulee Helsingin pormestari?

"Sitten saan vielä enemmän julkisuutta! Minulla olisi siihen kaikki avut: olen tottunut johtamaan isoja organisaatioita ja ymmärrän politiikkaa ja yrityksiä."

Samalla Liike Nyt menettäisi ainoan kansanedustajansa.



Harkimo on ehdolla Helsingissä, mutta asuu myös Sipoossa. Se, että Helsinki pakkoliitti itseensä takavuosina osia Sipoosta, se ei olisi hänelle ongelma. "Helsinki on tehnyt paljon vapaaehtoisia kauppoja Östersundomissa. Sinne pitäisi rakentaa 30 000 asukkaalle asuntoja, mutta kaavan tekeminen on kestänyt ikuisuuden ja on nyt Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kun sieltä on löytynyt joitakin eläimiä. Enempää alueita ei tarvita, kun edellisiäkään ei saada rakennettua."

Helsingissä hän haluaa eroon kivihiilestä, koska laitokset ovat kaupungin keskustassa.

"Ensin pitää löytää vaihtoehtoinen ja kannattava energiamuoto. Nyt Helsinki miettii haketta ja pellettejä, mutta ei ole minusta kannattavaa eikä järkevää, jos haketta kuskataan ulkomailta."

Mieluummin vaikka kotimaista turvetta kuin kivihiiltä?

"Niin."

