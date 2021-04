Kotimaa: Annika Saarikko ei sulje pois keskustan hallituksesta lähtöä – jatko riippuu puoliväliriihestä

Annika Saarikon mukaan keskustan hallitusjatko riippuu puoliväliriihestä, joka on edessä tässä kuussa ennen kesäkuun kuntavaaleja. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Saarikon mukaan keskustan hallitusjatko riippuu puoliväliriihestä, joka on edessä tässä kuussa ennen kesäkuun kuntavaaleja. Saarikon mukaan ratkaisevaa on, onko hallituspuolueilla riittävän samanlainen näky. Puolueen puheenjohtaja katsoo, että keskusta jatkaa tai on jatkamatta hallituksessa sen linjan tai asioiden vuoksi.

Puoliväliriihi eli hallituksen neuvottelut vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta käydään näillä näkymin 21.–22. huhtikuuta. Kuntavaalit pidetään 13. kesäkuuta.