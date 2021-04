"Asenteen elinkeinojamme kohtaan täytyy muuttua" — MTK:n Viljanen vaatii loppua hallituksen kieltolinjalle ja lisää rahaa laajakaistaan

Kuvat: Jarkko Sirkiä, Jaana Kankaanpää

MTK:n valtuuskunta kokoontui keskiviikkona etäyhteyksin puheenjohtaja Eerikki Viljasen johdolla. Hän vaati valtiovallalta investointeja maaseudun laajakaistayhteyksiin.

"Asenteen täytyy muuttua. Suhde elinkeinoihimme pitää muuttua kielloista sallimiseen, esteiden etsimisestä mahdollisuuksien näkemiseen", MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen vaatii.

Keskiviikkona valtuuskunnan kevätkokouksen avannut Viljanen odottaa, että hallitus tekee ensi viikon kehysriihessä selkeät päätökset maaseudun yrittäjiä koskettavien lakihankkeiden linjauksista. Näitä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki, lunastuslaki, luonnonsuojelulaki ja eläinten hyvinvointilaki.

"Sen sijaan, että jatkaisimme hallinnon tiellä joka haluaa kieltää kaiken, meidän pitää luoda mahdollisuuksia ja kannusteita yrittäjille."

Viljasen mukaan maaseudun yrittäjät ovat valmiita rakentamaan koronan jälkeistä Suomea. Etäisyyksien merkityksen väheneminen on Viljasen mukaan valtava mahdollisuus maallemme.

"Koronasta selviydytään työllä ja yrittämisellä. Vaadimme kannusteita ja kestävien investointien mahdollistamista. Saavutettavuuden pitää parantua. Miksi maksaa miljardeja, jotta voi päästä tunnissa Turkuun, kun voi päästä sekunnissa Seinäjoelle, Simoon, Simpeleelle ja Singaporeen?"

Valtuuskunnan kokous järjestetään nyt ensimmäistä kertaa kokonaan etäkokouksena.

"Järjestötyö on koronan aikana edennyt. Osana sitä on edennyt myös jäsenmaksu-uudistus. Ihan kaikki ei ole mennyt kitkatta. Samalla pitää muistaa, että uudistus on osa tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamista. Tuleen ei saa jäädä makaamaan", Viljanen painottaa.

Osana valtuuskunnan kokousta kutsutaan koolle myös MTK:n 35. liittokokous, joka pidetään kesällä 2022 Porissa.

Sääntöjen mukaan liittokokous määrittelee järjestön toimintaperiaatteet ja on maaseutuyhteisön foorumi.

"Liittokokouksen valmistelua on jo aloitettu. Painotuksena on se, mitä maaseutunuoret odottavat ja toivovat MTK:lta", Viljanen kertoo.

Valtuuskunnan puheenjohtajista jatkaa ennallaan.

Puheenjohtajaksi valittiin Viljanen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Tero Lahti ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Sari Lantta.

