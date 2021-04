MTK vaatii hallitukselta pikaisia toimia turpeen alasajon pysäyttämiseksi – "Jokainen hukattu viikko on liikaa"

Johannes Tervo

Hallituksessa on erimielisyyttä turvetuotannon alasajon pysäyttämiseen esitetyistä keinoista.

MTK vaatii nopeita toimia turvetuotannon alasajon pysäyttämiseksi.

Energiantuotannon huoltovarmuuden lisäksi järjestö on huolissaan kuivike- ja kasvuturpeen saatavuuden vaarantumisesta.

Turvetyöryhmä on esittänyt muun muassa mallia, jossa pienten turvetta käyttävien lämpölaitosten verollisuus alkaisi vasta 10 000 megawattitunnista vuodessa nykyisen 5000:n sijaan. Tästä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä hallituksessa.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on tyrmännyt ehdotuksen. Keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen vaatii ehdotuksen käsittelyä asiallisesti.

"Päätöksiä turpeen osalta tarvitaan nopeasti. Jokainen hukattu viikko on liikaa", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painotti tiistaina.

Myös hallituksen esitys EU:n elvytysrahojen käytöstä herättää MTK:ssa närää. Ohjelma herätti toiveita EU-elvytysrahojen kohdentamisesta Suomen taloutta ja maaseudun elinvoimaa edistäviin toimiin, mutta niin ei järjestön mukaan ole käynyt.

"Ohjelma on ympäristöideologinen, ei elvyttävä. Kun ympäristövaikutuksia tarkastellaan liian suppeasti, voidaan samalla aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle tai vaikkapa eläinten hyvinvoinnille, "elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola muistuttaa.

Tuottajajärjestö vaatii hallitusta nostamaan metsätalouden kasvustrategian ja biokaasun käytön lisäämisen osaksi elvytyspakettia. Lisää toimia tarvitaan myös työvoiman saatavuuden ja maatalouden investoimien turvaamiseen. "Yhteiskunnan kriisinkestävyys on myös näkökulma, jota on pidettävä esillä tulevissa päätöksissä. Koronakriisi on ollut vahva muistutus huoltovarmuuden ja oman elintarviketuotannon merkityksestä yhteiskunnalle."

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kertoi tiistaina, että elvytyspaketin valmistelua jatketaan. Suomen lopullinen ehdotus siitä on tarkoitus toimittaa EU:lle toukokuun aikana.

Lue lisää aiheesta:

Keskustan Vanhanen ärähtää vihreiden turvetyrmäykselle – asia käsitellään hallituksessa

Maria Ohisalolta tyrmäys turvetyöryhmän ehdotukselle kuntien lämpölaitosten verottomuuden nostosta — vaatii myös avohakkuiden lopettamista valtion metsissä

Turvetyöryhmä: Turvelaitosten veroton alaraja tulisi tuplata, töitä vaille jääville yrittäjille korvauspaketti