RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson: "Kaksoiskuntalaisuus on syytä selvittää uusiksi"

Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson haluaisi vielä kertaalleen selvitettävän kaksoiskuntalaisuuden, jonka koronaepidemia etätöineen on tuonut uuteen valoon.

Pitäisikö kunnallisveron tuotto jakaa vakituisen asuinkunnan ja toisen asuinkunnan kesken?

"Sitä on aiemminkin yritetty, mutta nyt asia on koronaepidemian aikana tullut uuteen valoon. Katson, että on entistäkin enemmän syytä selvittää, olisiko kaksoiskuntalaisuus mahdollista. Pääasiallisena kuntana on se, missä viettää suurimman osa vuodesta ja osakuntalaisuus esimerkiksi mökkikunnassa."

Saako kunta hyötyä taloudellisesti yksityisen maan pakkolunastuksista?

"Lainsäätäjän tarkoituksena tuskin oli se, että kunnat käyttäisivät pakkolunastusta taloudellisen tilanteensa kohentamiseen. Lunastuslainsäädännön uudistaminen on parhaillaan vireillä oikeusministeriössä. Omaisuuden suoja on keskeinen perusoikeus Suomessa. Tarkoituksena on parantaa maanomistajan oikeusturvaa ja että täyden korvauksen vaatimus toteutuisi. Esitys on lähdössä lausuntokierrokselle. Hallituspuolueilla on eri tulokulmia asiaan."

Tuleeko kunnan suosia lähituottajia elintarvikehankinnoissa?

"Näin voi ja pitääkin menetellä, kunhan noudatetaan yleisiä hankintaperiaatteita. Käytännössä kunnat pystyvät perustelemaan sen, että saadaan hankittua paikallisia tuotteita. Omassa kotikaupungissani Pietarsaaressa leivät, perunat, vihannekset, juurekset ehkä lihapullatkin tulevat pääsääntöisesti lähialueen tuottajilta."

Pitäisikö päätösvalta susien kaatoluvista siirtää kunnille?

"En siirtäisi susien kaatolupia kunnille, se vaatisi kunnilta erikoisosaamista. Työryhmässä keskustellaan kannanhoidollisesta metsästyksestä, ja se on asia, jota RKP tukee. Ihmisten pihapiiriin ja kaupunkeihin sudet eivät kuulu."

Mikä on alakouluoppilaan pisin hyväksyttävä koulumatka, entä lukiolaisen?

"Inhimillisesti jo tunnin matka suuntaansa on lapselle pitkä matka."

Pitääkö lääkäripalvelu olla saavutettavissa oman kunnan alueella?

"Pitäisi olla. Terveyskeskukset ovat tärkeää lähipalvelua. Sote-uudistus ei saa tarkoittaa lähipalvelujen karsimista, päinvastoin."

