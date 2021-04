Video: "Vaalivoitto Närpiössä ja Vaasassa eivät vielä riitä RKP:lle" – puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson MT:n kuntavaalitentissä

Jarno Mela

"Kunnat pystyvät kyllä hankintakriteereissään perustelemaan, että tuotteita ostetaan lähituottajilta", sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtakunnallinen näkyvyys on koronavuotena ja kunnallisvaalien siirtoineen ollut taattu. Mutta tuoko se nostetta vajaan viiden prosentin kannatuksen puolueelle kesäkuun kunnallisvaaleissa?

RKP:sta on sanottu, että puolueelle riittää, kunhan kannatus yltää tavanomaiseen noin viiteen prosenttiin ja RKP on vaalivoittaja Närpiössä sekä Vaasassa.

Onko se näin, puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson?

"Eihän se riitä, ei missään nimessä! Meillä on oikein hyvä vire päällä. Tulevissa kuntavaaleissa RKP:lla on ehdokkaita paljon suuremmassa osassa kuntia kuin koskaan aiemmin. Vuoden 2017 vaaleissa meillä oli ehdokkaita 52 kunnassa, nyt 64 kunnassa. Olemme läsnä esimerkiksi, Porissa, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Liedossa ja Enontekiöllä. Minun ja puolueen tavoitteena on RKP:n kasvu."

Kiinnostus liberaalipuolue-RKP:ta kohtaan onkin Henrikssonin mielestä lisääntynyt.

"Nähdään, että teemme asioita koko Suomen hyvinvoinnin edistämiseksi."

Puolue on keskikentällä, ja vähän oikealla. RKP pitää Henrikssonin mukaan huolta ihmisarvosta, demokratiasta, oikeusvaltiosta, yrittäjyydestä, hyvästä varhaiskasvatuksesta ja maailman parhaasta koulusta.

Kannatettavia asioita kaikki, mutta miksi RKP on ylittänyt tuon viiden prosentin haamurajan viimeksi 2004? Ylen kuntavaalikannatusmittauksessa huhtikuun alussa RKP:n kannatus mitattiin 4,3 prosenttiin.

"Tavoite vaaleissa on vähintään viiden prosentin kannatus, mielellään vähän enemmän. Valtuutettuja sisään myös uusilla paikkakunnilla."

Ensimmäisellä kerralla läpimeno saattaa olla vaikeaa, mutta lautakuntapaikkoja rkp:läiset voivat ainakin saavuttaa.

Läsnäolo on tärkeää. RKP vaalii kaksikielisyyttä, mutta puolue on puheenjohtaja Henrikssonin paljon enemmän kuin kielipuolue.

"Kuopiossa on tärkeää, että palvelut toimivat suomeksi. Pietarsaaressa meillä on paljon suomenkielisiä äänestäjiä, sama pätee Vaasaan."

Lisäksi Helsingissä puolue sai koko kunnallisvaalilistansa täyteen ehdokkaita.

Anna-Maja Henriksson on pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Pietarsaaressa, ja ehdolla jälleen 13. kesäkuuta järjestettävissä vaaleissa.

Koronatartuntojen kiihdyttyä maaliskuussa oikeusministeri yhdessä hallituksen kanssa päätyi esittämään kunnallisvaalien siirtämistä huhtikuulta kesäkuulle.

Vaaleista vastaavana ministerinä Henriksson joutui paineiden keskelle. Vaaleja oli edeltävinä viikkoina puoluesihteereiden kanssa juuri arvioitu ja päädytty pitämään ne suunnitelman mukaan huhtikuussa.

Sitten Viron koronatartunnat nousivat korkeuksiin. THL varoitti Viron tartuntamääriä simuloiden, että Suomessa tartunnat voisivat räjähtää jopa 11 000 tartuntaan päivässä.

Haastattelupäivänä, maanantaina 12. huhtikuuta, THL raportoi 225 tartuntaa. Sinänsä positiivista, mutta olisiko nykytietämyksellä vaalit sittenkin voitu järjestää tulevana sunnuntaina?

"Sillä tiedolla, joka meillä oli päättäessämme asiasta, ei ollut viisasta järjestää kuntavaaleja 18. huhtikuuta."

THL:n rooli viranomaisena oli Henrikssonin mukaan aivan keskeinen. Vastuuta kantava päättäjä ei voinut siinä tilanteessa muuta kuin vetää johtopäätöksen, miten on toimittava: vaaleja siirrettiin.

Siirtopäätös tehtiin kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa, pois lukien perussuomalaiset.

Lopuksi koko eduskunta hyväksyi yksimielisesti lain kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle.

Oman jälkinäytöksensä järjesti oppositio, perussuomalaiset ja kokoomus. Oppositiopuolueet esittivät epäluottamuslausetta oikeusministeri Henrikssonille.

Henriksson sai eduskunnan luottamuksen äänin 103–66.

