Annika Saarikko: Hallituksen sisäinen tilanne on vakava

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan hallituksen sisäinen tilanne on vakava. Saarikko ei osaa arvioida, pystyykö hallitus löytämään yhteiset nimittäjät koossa pysymiseksi.

Hallituksen johdon vaativa tehtävä ja vastuu on yrittää nyt yhteensovittaa osittain vielä kaukana toisistaan olevia näkemyksiä, Saarikko sanoi keskustan puoluevaltuuston yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

"On mahdotonta vielä arvioida lopputuloksia, mutta tärkeää on, että keskustelut jatkuvat."

Saarikko ei kommentoinut sitä, kuinka kauan keskusta on valmis jatkamaan kehysriihikeskusteluja ja sovun hakemista.

"Minusta maan hallituksella ei juuri nyt ole parempaa tekemistä kuin pohtia oman olemassaolonsa perustaa, suuntaviivoja taloudelle ja työllisyydelle, joka on koko hyvinvointiyhteiskunnan peruskallio. Ei siinä kannata kelloa tuijotella, mutta totta kai meidän kaikkien on hyvä olla ratkaisuhakuisia", Saarikko sanoi.

Saarikko painotti puoluevaltuustolle pitämässään puheessa, että hyvä taloudenpito on hallituksen tärkein tehtävä.

Hallitus joka ei pysty tekemään taloudenhoitoa koskevia päätöksiä, ei pysty huolehtimaan muistakaan tehtävistään, Saarikko sanoi.

Saarikko painotti puheessaan myös valtiontalouden menokehyksistä kiinnipitämisen tärkeyttä. Hän muistutti, että Suomen politiikassa on jo kahdenkymmenen vuoden ajan ollut voimassa sääntö, että hallitus sopii ennen kautensa alkua mitkä sen menot ovat.

"Kehys on myös viesti suomalaisille ja ulkomaille, että pidämme sovitusta kiinni. Sellaisia ovat suomalaiset. Sellainen on Suomen kansa, sellainen on Suomi, pitää sovitusta kiinni. Sellainen pitää olla Suomen hallituksenkin", Saarikko korosti.

Saarikko painotti puheessaan talonpoikaista taloudenpitoa ja sitä, että kaikkea ei voi saada vaikka haluaisi.

Menot eivät voi olla suuremmat kuin tulot kuin hetkellisesti, Saarikko sanoi.

"Velkavaihde on ollut juuri nyt perusteltu, mutta se ei saa jäädä päälle. Emme voi ratkaista rakenteellisia ongelmiamme merkittävällä lisävelalla."

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu määräajoin. Kokousta ei oltu kutsuttu koolle hallituksen puolivälinriihen vuoksi.

Ylen Ykkösaamussa samaan aikaan haastatellun valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan vaalikauden puoliväliin osuvasta kehysriihestä on tullut viiden puolueen välinen neuvottelu. Se ei siis ole entiseen tapaan ministeriöiden välinen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi perjantaina illansuussa, että keskiviikkona alkanut riihi jatkuu viikonloppuna hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.

Vanhanen arvioi Ylelle, että pieni tauko on ehkä hyväksi neuvotteluille. Hän kuitenkin lisäsi, että tauko kyllä kertoo tilanteen vakavuudesta. Vanhasen mukaan riiheen kannattaa käyttää se aika, mitä tarvitaan.

