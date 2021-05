Video: Saako kunta hyötyä taloudellisesti yksityisen maan pakkolunastuksista? MT:n pikatentissä keskustan Saarikko

Pitäisikö kunnallisveron tuotto jakaa vakituisen asuinkunnan ja toisen asuinkunnan kesken?

"Keskusta on tähän valmis, ja olen iloinen, että myös muut puolueet ovat tulleen tähän suuntaan. On reilua tunnustaa, että, kaksoiskuntalaisuuteen liittyy perustuslaillisia ongelmia, ja verotusjärjestelmä vaatisi isoa uudistusta, mutta me olemme niihin valmiita", Saarikko sanoo.

Saako kunta hyötyä taloudellisesti yksityisen maan pakkolunastuksista?

"Tämä on keskustalle iso periaatteellinen kysymys. Pakkolunastuksen pitäisi olla viimeinen vaihtoehto. Tällä hetkellä keskusta tekee hallituksen sisällä työtä, jotta maanomistaja saisi lunastetusta maasta paremman korvauksen."

Tuleeko kunnan suosia lähituottajia elintarvikehankinnoissa?

"Tulee. Hankintalakia muutettiin viime vaalikaudella tavalla, joka mahdollistaa pilkotut kilpailutukset lähituottajien välillä. Alle 60 000 euron hankintoja voi myös tehdä kilpailutuksetta. Niissä ainakin pitäisi suosia lähiruokaa. Se on merkittävä tulonlähde paikallisille toimijoille."´

Pitäisikö päätösvalta susien kaatoluvista siirtää kunnille?

"Kannatan sitä, että suden kannanhoidollisen metsästyksen palauttamista, ja vahvempaa kansallista politiikkaa. Päätösvallan siirtämistä kunnille en pidä lyhyellä aikavälillä realistisena. Keskittäisin mieluummin voimavarat siihen, että nykyiset viranomaiset ymmärtävät vielä paremmin paikallisia olosuhteita, ja että pystyisimme palauttamaan kannanhoidollisen metsästyksen."

Mikä on alakouluoppilaan pisin hyväksyttävä koulumatka, entä lukiolaisen?

"Lapsen ikä on vaikuttava asia. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sen lähempää koulun on löydyttävä. Alenevan syntyvyyden Suomessa pienten lasten koulupolkua pitää katsoa kokonaisuutena. On hyviä esimerkkejä, joissa pienten lasten osalta on pystytty turvaamaan koulu lähipalveluna. Pienten lasten koulu on aidosti kotoa läheltä tarvittava palvelu. Kun lapsi on vanhempi, voi matka olla pidempi."

Pitääkö lääkäripalvelu olla saavutettavissa oman kunnan alueella?

"Terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan avullakin päästään monessa asiassa jo pitkälle, ja lääkäripalveluita voidaan tarjota myös etäyhteyksinä. Jokaisen nykyiseen kuntaan tarvitaan kuitenkin Soten toimipiste. Lisäksi käsittelyssä on keskustan esitys, jossa valmistunut opiskelija saisi osan opintolainastaan anteeksi, jos hän menee työuransa alussa töihin alueelle, jossa on työvoimapula. Tämä koskisi erityisesti opettajia ja lääkäreitä."