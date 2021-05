Politiikka

Hallitus voi kaatua kuntavaalien vuoksi, uskoo Petteri Orpo - kokoomus on valmis hallitukseen perussuomalaisten kanssa eduskuntavaalien jälkeen Politiikka Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan metsätalous ja metsäpolitiikka on jatkossakin pidettävä kansallisissa käsissä niin pitkälle kuin mahdollista.

Jaana Kankaanpää

Kokoomus on Petteri Orpon mukaan valmis keskustelemaan hallituksen muodostamisesta myös perussuomalaisten kanssa eduskuntavaalien jälkeen. "Kesästä 2017 on paljon virrannut vettä Aurajoessa. He haluavat selkeästi päästä jonakin päivänä hallitukseen", hän arvioi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvioi, että tulevien kuntavaalien tuloksella voi olla vaikutuksia myös hallituksen kokoonpanoon. Ensisijaisesti kesäkuun vaaleissa toki valitaan kuntapäättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi, hän korostaa. "Jos hallituspuolueet kärsivät merkittävän tappion, vähintä on se, että niiden pitää muuttaa politiikkansa suuntaa. Sitten jos joku hallituspuolue häviää oikein rutkasti, se voi pistää miettimään, kannattaako tässä olla mukana." Viimeisimmässä Ylen kuntavaalimittauksessa kokoomus on noussut suosituimmaksi puolueeksi ja perussuomalaiset on kakkosena ennen SDP:tä. "Toivon, että ihmiset lähtevät äänestämään vaaleissa kahta asiaa: parhaita päättäjiä omaan kuntaan ja muutosta vasemmistohallituksen politiikalle." Orpo korostaa, että kokoomus ei ole lähdössä Sanna Marinin (sd.) hallitukseen minkään puolueen tilalle toteuttamaan nykyistä ohjelmaa. "Joko neuvotellaan uusi hallitus tai käydään vaalit." Kokoomus on Orpon mukaan valmis keskustelemaan hallituksen muodostamisesta perussuomalaisten kanssa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Tämä kuitenkin edellyttää puolueelta yhteistyöhalua ja kykyä kompromisseihin esimerkiksi EU-politiikassa. Kesäkuussa 2017 Orpo ja Juha Sipilä (kesk.) näyttivät perussuomalaisille ovea hallituksesta. Orpo muistuttaa, että vajaa neljä vuotta sitten ei oltu muodostamassa uutta hallitusta, vaan viemässä Sipilän hallitusohjelmaa maaliin. Perussuomalaisten johto vaihtui kokonaan yhden viikonlopun aikana. Puolueen puheenjohtajaksi valittiin Timo Soinin jälkeen Jussi Halla-aho. "Kesästä 2017 on paljon virrannut vettä Aurajoessa. He haluavat selkeästi päästä jonakin päivänä hallitukseen", Orpo sanoo. Petteri Orpon mukaan metsätalous ja metsäpolitiikka on jatkossakin pidettävä kansallisissa käsissä niin pitkälle kuin mahdollista. Kokoomus hyväksyy sen, että eurooppalaisella tasolla tehdään jonkinlaista yleissääntelyä. Euroopan unionin komissio julkaisi muutama viikkoa sitten kestävän rahoituksen ilmastokriteerit. "Suomen ei pidä ikinä myöntyä siihen, että meidän metsäteollisuudelta tai metsien talouskäytöltä vietäisiin pohja. Kestävän metsien käytön määrittelyssä on riski, että EU:ssa ei ymmärretä suomalaisen metsänhoidon ja metsien ainutlaatuisuutta", Orpo varoittaa. Euroopan Unionin komission esityksen mukaan yli 13 hehtaarin metsätiloille pitäisi valmistella ilmastohyötyanalyysi ja raportoida metsänkäyttötapoja seuraavan 30 vuoden ajan. "Kaikenlainen ylimääräinen raportointi ja sääntely lisää minusta turhaa byrokratiaa. Suomalainen vastuullinen metsänomistaja hoitaa metsiänsä hyvin." Kokoomuksen puheenjohtaja muistuttaa, että Suomessa on jo metsälaissa velvoite istuttaa hakkuun jälkeen uutta metsää. Avohakkuu on sallittava jatkossakin yhtenä metsänhoidon muotona, hän painottaa. Metsäpolitiikkaan on saatava Orpon mielestä kaikkein eduskuntapuolueiden yhteinen kansallinen linja. Erityisen iso vastuu on pääministeri Sanna Marinilla (sd.) ja muilla ministereillä. Heidän pitää joka tapaamisellaan puhua asiasta ja saada Suomelle liittolaisia Euroopasta. Orpo itse käyttää Euroopan kansanpuolueen eli EPP:n kanavia. Hän on esimerkiksi keskustellut metsästrategiasta henkilökohtaisesti Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. "Metsäpolitiikan pitää olla nyt hallituksen ykkösasia. Suomessa on mahdollistettava metsien nykyisenkaltainen käyttö, jossa huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta ja hiilinieluista, mutta samaan aikaan teollisuuden tarpeista." Onko kokoomuksen sisällä eri linjoja metsäpolitiikassa? "Sävyeroja voi olla, mutta puolueen kanta on selvä ja minä kerron sen." Kokoomuksella on luottamushenkilöitä ja jäseniä eri puolilla Suomea. Orpon mukaan on luonnollista, että maailmaa katsotaan hieman eri tavalla esimerkiksi Inarissa ja Helsingissä. Silti puolueen sisällä ei ole minkäänlaista vastakkainasettelua kaupungin ja maaseudun välillä, hän painottaa. "Tämä maa tarvitsee pääkaupunkinsa ja seutukaupunkinsa, samalla juuremme ovat enemmän tai vähemmän maaseudulla. Arvostamme kaikki luontoa, maaseudun ammatteja, suomalaista ruokaa ja metsiä." Nyky-kokoomusta on syytetty välillä liian vihreäksi. Orpon mukaan jonkin yksittäisen edustajan jyrkästä kannasta vedetään mielellään johtopäätös koko puolueen linjasta. "Ilmastonmuutos ei ratkea ilmastohätätilan julistuksilla, vaan uusilla teknologisilla ratkaisuilla, joilla päästöt saadaan vähenemään. Samaan aikaan on pidettävä huoli talouskasvusta." Aiheet Kuntavaalit 2021 Sanna Marinin hallitus kansallinen metsäpolitiikka kokoomuksen metsäpolitiikka Petteri Orpo kokoomus perussuomalaiset