Aamiaiskohusta selvinnyt Marin kehuu hallituksen toimintakykyä – "Toivottavasti kirjoitellaan myös sellaisista asioista, joilla on merkitystä ihmisten elämän kannalta"

Carolina Husu

Hallituksen punamultapohja on Marinille mieleinen. "Nykyinen hallituspohja on mielestäni hyvä, ja sillä on saatu paljon aikaiseksi", hän sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) on joutunut viime viikkoina vastaamaan kuntavaalikysymysten sijaan kysymyksiin aamiaisistaan.

Kyseessä oli kohu valtioneuvoston kanslian pääministerille tarjoamasta ateriapalvelusta. Otsikoihin nousivat Kesärannan aamiaistarvikkeet ja kylmät ateriat, sekä niiden verotuksellinen asema. Sekä edun verotuksellisuutta, että kokoa spekuloitiin julkisuudessa laajalti

Lähes viikon mediamylläkän jälkeen Marin ilmoitti maksavansa saamansa ateriaedun takaisin päästäkseen keskittymään varsinaiseen pääministerin työhön. Siitä huolimatta jo saadusta etuudesta täytyy maksaa myös verot.

Mitä Marin itse ajattelee kohusta nyt?

"Itse keskityn hallituspolitiikkaan ja asioihin, joita me yhdessä edistämme. Kauhean paljoa ei kannata vilkuilla sivuille tai keskittyä tällaisiin päivänpolitiikan ulkopuolisiin kohuihin vaan keskittyä niihin kysymyksiin, jotka oikeasti merkitsevät ja vaikuttavat ihmisten elämään."

Marinin mukaan lehdistö tekee omaa työtään, ja pääministeri omaansa.

"Toki valtaa pitävistä ja heidän tekemisistään pitää kirjoittaa ja uutisoida. Näin on toimittu myös aikaisempien pääministereiden osalta", hän sanoo.

"Toivottavasti myös asioista kirjoitetaan. Sellaisista asioista, joilla on merkitystä ihmisten elämän ja heidän tulevaisuutensa kannalta."

Kirjoitetaan siis asioista.

Vuosia valmisteltu soteuudistus on nyt menossa maaliin. Marin uskoo, että se saadaan käsiteltyä eduskunnassa vielä ennen heinäkuussa alkavaa istuntotaukoa.

"Tämä on tietenkin nyt valiokuntien käsissä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee uudistusta nyt."

Hallituksen sisältä on kuulunut toraisia ääniä siitä, sisältyykö nyt äänestettävään sotepakettiin lupaus myös maakuntaverosta.

Ensin vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari, ja hänen jälkeensä vasemmistoliiton puheenjohtajaa sijaistava Jussi Saramo sekä ryhmyri Paavo Arhinmäki linjasivat, ettei toista tule ilman toista. Keskustan tuore ryhmyri Juha Pylväs puolestaan sanoi, että keskusta ei hyväksy veroa ainakaan maakuntien nykyisillä tehtävillä.

Marinin mukaan keskeistä on nyt saada sote hyväksyttyä. Maakuntaveron valmistelua jatketaan, ja siihen palataan myöhemmin.

"Hallituspuolueet ovat sopineet, että maakuntaveroa valmistellaan. Tietenkin pyrimme siihen, että voimme tästäkin päättää vielä tällä vaalikaudella, mutta valmistelutyö on kesken. Paljon yksityiskohtia on auki, eli työ jatkuu."

Hallituksen sisältä on kuulunut kritiikkiä myös Marinin metsälinjaa kohtaan. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö ja kansanedustaja Satu Hassi ovat syyttäneet Marinia eri linjan vetämisestä EU:ssa ja eduskunnassa.

"Asia ei ole näin. Olen edustanut niitä yhteisiä kantoja ja linjoja, joita olemme hallituksessa muodostaneet ja eduskuntaan vieneet."

Marinin mukaan Suomelle on tärkeää saada EU:n metsäkeskustelussa oma viestinsä läpi.

"On tärkeää vaikuttaa aktiivisesti ennalta, jotta erityispiirteemme huomioidaan ja EU:ssa ymmärretään, kuinka tärkeää metsä on paitsi henkisesti kansakunnalle, myös taloudellisesti metsäteollisuudelle."

Komissio ei Marinin mukaan ole täysin ymmärtänyt metsien käytön mahdollisuuksia siirtymässä pois fossiilisista polttoaineista ja materiaaleista. Hänen mielestään metsäteollisuus ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet eivät ole ristiriidassa.

"Meidän täytyy tehdä aktiivisia luonnonsuojelutoimenpiteitä ja varmistaa se, että Suomessa on vanhoja metsiä, joissa on monipuolinen lajisto. Samanaikaisesti pitää huomioida se, että me tarvitsemme metsätaloutta ja metsäteollisuutta sekä niitä tuotteita, joita metsistä syntyy", hän sanoo.

"Puurakentaminen on myös tärkeää. Puurakennukset ovat hiilivarastoja."

Maakuntaverosta, metsälinjasta ja sitä aiemmin esimerkiksi puoliväliriihen turve- ja kehyspäätöksistä syntyneistä kahnauksista huolimatta Marin pitää hallituksen toimintakykyä hyvänä.

"Mielestäni hallituksen yhteistyö on toiminut hyvin. Me olemme vieneet monia tärkeitä uudistuksia eteenpäin ja saavuttaneet jo ison osan niistä tavoitteita, joita yhdessä hallitusohjelmaan vuonna 2019 kirjasimme. Hallitustyöskentely sujuu, vaikka aika ajoin on ollut myös vaikeampia neuvotteluja ja vaikeampia kysymyksiä."

Marin toteaa, että hallituspuolueiden ei tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä, kunhan hallituksen yhteinen linja saadaan sovittua.

Nykyinen punamultakoalitio onkin Marinin mieleen.

MT:n kysely hallituspohjasta osoitti, että suomalaisten mieluisimmat puolueet seuraavaan hallitukseen olisivat SDP:n jälkeen kokoomus ja perussuomalaiset. Kysyttäessä, olisiko SDP valmis hallitukseen näiden puolueiden kanssa, Marin on diplomaattinen.

"On tärkeää, että Suomessa voidaan rakentaa enemmistöhallituksia vaalituloksesta riippumatta. Mielestäni ei kannata kategorisesti kieltäytyä yhteistyöstä kenenkään kanssa."

Mutta:

"On myös selvää se, että SDP:llä on vähän yhteistä perussuomalaisten kanssa ja myös vähän yhteistä kokoomuksen kanssa. Nykyinen hallituspohja on mielestäni hyvä, ja sillä on saatu paljon aikaiseksi."

Marinin mukaan perinteisesti kaupunkien duunareihin yhdistettävää SDP:tä kannattaa äänestää myös maalaiskunnissa, sillä puolue tahtoo taata hyvän elämän ja toimivat palvelut kaikkialla Suomessa.

Hän ei lähde ennustamaan, jääkö koronan aikaansaama muutos Suomen sisäisissä muuttovirroissa suurista kaupungeista maaseutumaisiin kuntiin pysyväksi.

"Uskon, että keskittymistä kaupunkiseudulle tulee yhä tapahtumaan. Monet maakuntakeskukset vetävät edelleen väkeä."

Maansisäinen muuttoliike aiheuttaa haasteita paitsi tyhjenevillä, myös muuttovoittoisilla alueilla, jossa vaaditaan lisää investointeja palveluihin, Marin muistuttaa.

"En pitäisi laisinkaan pahana, jos muuttoliike hieman tasoittuisi, eikä keskittyminen olisi niin vauhdikasta."