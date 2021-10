Viisi suurinta puoluetta tukevat etätöiden lisäämistä korona-ajan jälkeen – "Valtio voisi näyttää yksityiselle sektorille mallia"

Valtiovarainministeripuolue keskusta on suhtautunut jo pitkään myönteisesti etätöiden ja monipaikkaisen työskentelyn lisäämiseen. Nyt myös SDP, kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät näyttävät vihreää valoa.

Työmatkaliikenne Helsingin keskustaan ja sieltä ulos voi olla tulevaisuudessa huomattavasti vähäisempää, kun etätyöt ja monipaikkainen työskentely yleistyvät.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) peräänkuuluttaa rohkeutta valtion työpaikkojen etätyökäytänteiden laajentamisessa.

”Hallituksessa on ollut paljon puhetta monipaikkaisuudesta. Budjettiriihessähän myös linjattiin, että valtio työnantajana suhtautuu etätyöhön myönteisesti ja kehittää siihen toimintamalleja”, Lintilä kertoo.

”Kaikki tämä vaatii kuitenkin rohkeutta, asian eteenpäin viemistä ja ennen kaikkea käytännön tekoja. Valtion on hyvä toimia tässä esimerkkinä yksityiselle sektorille”, elinkeinoministeri painottaa.

Valtion työpaikkojen ohjaamisesta vastaava kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) kommentoi maanantaina MT:lle (MT 11.10.) ajavansa etätöiden lisäämistä korona-ajan jälkeen. Paateron mukaan on selvää, että etätyöskentelyä voidaan hyödyntää aiempaa runsaammin.

Kyseessä on ensimmäinen merkittävä demarileiristä tullut avaus etätöiden lisäämisen suuntaan.

”Paateron näkemys on linjassa sen kanssa, mitä hallituksessa on yhdessä sovittu. Valtio uudistaa alueellista läsnäoloa ja palveluiden tarjoamista kaikkialla maassa”, Lintilä täsmentää.

Lintilä katsoo, että etätöiden tekeminen voi jatkossa tapahtua joko työntekijöiden kotona tai valtion työntekijöiden käyttöön tarjoamissa työpisteissä.

”Valtion omistuksessa olevia arvokkaita rakennuksia ja infraa on runsaasti eri puolilla maata. Sitä voisi hyödyntää, kun monipaikkaisuuden ratkaisut vääjäämättä menevät vauhdilla eteenpäin.”

”Tämähän on ollut keskustan ikiaikainen tavoite, että monipaikkaisuutta pitäisi lisätä. Pandemian aikana yhteiskunnassa on nyt laajemminkin nähty, että monipaikkaisuus ja puhdas etätyökin ovat toimineet verrattain hyvin”, Lintilä sanoo.

Nyt myös useat muut puolueet kuin keskusta näyttävät vihreää valoa etätöiden lisäämiselle. SDP:n lisäksi myös kokoomus, perussuomalaiset ja vihreät kertovat MT:lle myönteisestä kannastaan.

”Uskon, että niissä töissä, joissa se on mahdollista ja mielekästä, voidaan etätyöskentelyä lisätä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Valtiovallan tulee tässä olla aktiivinen. Ministeri Paateron avaus asiassa on tervetullut, ja kokoomus tukee asiaa. Kokoomuksen kanta on, että etätöitä voidaan lisätä”, oppositiopuolue kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto kommentoi MT:lle.

Auton mukaan valtionhallinnossakin on varauduttava siihen, että osa valtion työntekijöistä työskentelee jatkossa pääasiallisesti etänä.

”Valtionhallinnon työpisteitä olisikin tärkeää perustaa mahdollisimman kattavasti eri puolille maata.”

Myös oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra pitää etätyön mahdollisuuksien hyödyntämistä olennaisena maaseudun ja maakuntien kehittämisen kannalta.

”Se on niitä harvoja oikeasti toteutettavia keinoja, joilla monipaikkaisuutta ja harvemmin asutuilla alueilla tapahtuvaa oikeaa asumista voidaan tukea. Että on mahdollisuus samaan aikaan työskennellä ja asua maaseudulla, on kestävä lähestyminen maaseudun tukemiseen.”

Purra toivoo, ettei hyvää kehitystä nyt pysäytetä. Puheenjohtaja muistuttaa, ettei etätyötä ole vielä tutkittu riittävästi.

”Etätyö on yleisesti koronaepidemian harvoja hyviä seurauksia. Että monissa yrityksissä etätyö on tullut käyttöön.”

Vihreiden puheenjohtajan tuleva sijainen, kansanedustaja Iiris Suomela kertoo kannattavansa ministeri Paateron avausta etätöiden lisäämisestä periaatteellisella tasolla.

”Mikäli se ihmisten työtehtäviin tai työpaikan käytäntöihin sopii, niin totta kai me halutaan, että ihmiset voivat joustavasti tehdä töitä myös etänä niin halutessaan. Sinällään tämä on hyvä idea, ja voi lisätä myös valtion työpaikkojen vetovoimaa, kun on tiedossa, että käytännöt joustavat”, Suomela vastaa MT:lle.

Suomela arvioi, että etenkin erilaisissa asiantuntijatöissä etätyöskentelyn määrää olisi järkevää kasvattaa.

”Sitten toki on myös paikkasidonnaisia töitä, joissa etänä työskentely ei samalla lailla onnistu. Ja on runsaasti näiden välimaastoon sijoittuvia töitä, joissa on mielekästä tehdä sekä etä- että lähitöitä.”

Vihreiden Suomela arvioi, että kirjastojen merkitys etätyöskentelyn paikkoina korostuu jatkossa.

”Digitalisaation myötä on kyselty, että mikä on kirjastojen tarve. Uskoisin, että työskentelyn tulevaisuudessa kirjastot voivat olla tärkeä osa ratkaisua, ja siinä mielessä kattava kirjastoverkko on tärkeä asia.”

