Hallitus pääsi sopuun: kohutut kulttuurialan leikkaukset peruttu, samoin muut Veikkauksen edunsaajat saavat rahansa

Pääministeri Sanna Marin kertoi hallituksen sovusta perjantai-iltana Valtioneuvoston linnassa. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Kaikille edunsaajille korvataan sataprosenttisesti Veikkauksen tuottojen alenema ensi vuonna, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa iltayhdeksältä. Marin sanoi hallitusviisikon sopineen asiasta yhdessä.

Kyse ei ole hänen mukaansa vain kulttuurialan leikkauksista, vaan myös esimerkiksi nuorisotyöstä ja liikunnasta sekä sosiaali- ja terveysministeriön alaisista järjestöistä.

Marin perusteli päätöstä sillä, että koronatilanne on ollut erittäin vaikea ja monilla edunsaajilla on tärkeä rooli kriisistä toipumisessa. Hänen mielestään leikkausten perumiseen on varaa ja ratkaisu on kestävä.

Kokonaisuus viedään eduskuntaan osana täydentävässä talousarvioprosessissa. Budjettivarojen osuus on noin 47 miljoonaa euroa, ja loppu muodostuu arpajaisverosta ja jakamattomasta varasta.