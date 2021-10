Pyhäjoen ydinvoimalan venäläinen pääurakoitsija maksoi 2,8 miljoonan verorästit – maksuviiveistä uutisoitu myös 2016

Pyhäjoella rakenteilla olevan Hanhikivi 1:n pääurakoitsija Titan-2 Finland on ollut kirjattuna Asiakastieto Oy:n protestilistalle.

Hanhikivi 1:n rakennustyöt Pyhäjoella alkoivat Perämereen rajoittuvalla niemellä vuonna 2015.

Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalan venäläisen Joint Stock Company Concern Titan-2:n Suomen sivuliike on näkynyt heinäkuusta lähtien Asiakastieto Oy:n protestilistalla.

Yrityksellä näkyy Taloussanomien julkaisemalla listalla olleen maksamattomia velkoja Verohallinnolle 2 8552 40 euroa 6. heinäkuuta 2021.

"Asia on meillä sisäisessä selvityksessä. Fennovoima on varautunut omalla valvonnallaan sellaisten ongelmien ja puutteiden havainnointiin ja korjaamiseen, joita suurissa rakennushankkeissa ilmenee", vastaa MT:n tiedusteluun Fennovoiman viestintäpäällikkö Mihail Tchitcherin.

Fennovoiman viestintä kertoo tilanteen olevan kunnossa verotuksen osalta. Verorästit on Titan-2:lta saadun tiedon mukaan maksettu 30. syyskuuta 2021.

"Olemme olleet yhteydessä Titan2:een asiaan liittyen ja saaneet heiltä vastauksen tähän liittyen. Emme näe tässä Titan2:n maksukykyyn liittyviä asioita. Myöskin maksut verottajalle on hoidettu verottajan kanssa sovitulla tavalla", vastaa Fennovoiman viestintäjohtaja Sakari Kotola MT:lle sähköpostissa.

Vuonna 2016 Yle uutisoi vastaavanlaisista maksuviiveistä ja eroista eri maiden kulttuureissa. Syynä ei pidetty yrityksen maksuvalmiutta.

"Venäjällä on totuttu nopeisiin toimituksiin ja pitkiin maksuaikoihin. En usko että maksuja jäisi loppupeleissä saamatta", kommentoi tuolloin tilannetta Ylen uutisessa Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen.

Energiayhtiö Fennovoiman tilaama Hanhikivi 1 -ydinvoimala on tarkoitus rakentaa Hanhikiven niemelle Pyhäjoelle. Laitoksen toimittaja on Venäjän valtion ydinenergiayhtiön Rosatomin tytäryhtiö RAOS Project Oy.

Fennovoiman omistavat kotimainen Voimaosakeyhtiö SF 66 prosentin enemmistöosuudella. Loput 34 prosenttia omistaa Venäjän valtion omistaman Rosatom Energy Internationalin suomalainen tytäryhtiö RAOS Voima Oy.

Laitoksen on määrä saada rakentamislupa ensi vuonna. Valmistumisajankohdaksi on arvioitu vuotta 2029. Valmistuessaan Hanhikivi 1 on Suomen kuudes ydinvoimalaitosyksikkö Loviisan kahden ja Olkiluotoon toteutuvan kolmannen voimalayksikön jälkeen.

