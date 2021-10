MT-kysely: Vain 41 prosenttia suomalaisista vastustaa rokotepakkoa – yli 65-vuotiaat miehet toivovat pakkoa eniten

Johannes Tervo

Rokotuksen ottaminen on perusoikeuksien mukaan vapaaehtoista, mutta koronaakin vaarallisempi isorokko saattaisi levitessään pakottaa kaikki piikille.

Suomalaisten mielipiteet jakautuvat lähes tarkalleen kahtia, kun heiltä kysytään koronarokotteen säätämisestä lailla pakolliseksi. Rokotepakkoa on jo Ylen uutisessa vaatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta.

MT:n kyselyssä SDP:tä äänestävistä 56 prosenttia antaa rokotepakolle kyllä-vastauksen. Perussuomalaisissa lähes yhtä moni vastaa ei.

Vähiten kyllä-vastauksia antavat perussuomalaisten ohessa vasemmistoa, vihreitä ja kristillisdemokraatteja äänestävät. Pakollisuutta kannattaa tässä joukossa vain reilu kolmannes vastaajista.

Eri ikäryhmissä suopeimpia pakolliselle koronapiikille ovat yli 65-vuotiaat miehet. Heistä seitsemän kymmenestä vastaa kyllä, 18 prosenttia ei. Saman ikäryhmän naisista 58 prosenttia kannattaa pakkoa, vähän vajaa neljännes vastaa kieltävästi.

Ikäryhmittäin kyllä-vastauksien määrä alenee sitä mukaa, mitä nuorempia vastaajat ovat. Alle 30-vuotiaista naisista ja miehistä noin puolet vastustaa pakollisuutta.

Suurimmat erot repeävät eläkeläisten sekä kotiäitien ja -isien välillä: 61 prosenttia eläkeläisistä on pakollisuuden kannalla, kun taas kotitöitä tekevillä samoin vastaa vain 13 prosenttia.

Maaseutumaisissa kunnissa asuvista vähän yli puolet vastaa pakollisuuden puolesta, pääkaupunkiseudulla kyllä-vastaajia on seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän.

Etelä-Suomessa asuvista 44 prosenttia on pakollisuuden kannalla, kun taas länsisuomalaisista saman valitsee vain 37 prosenttia vastaajista.

Rokotustahti on hidastunut syyskuun lopussa. Alueista pahiten jäljessä on Etelä-Pohjanmaa (mt.fi 24.9.). Koko maassa 76 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta, kertoo THL katsauksessaan.

Perusoikeuden ja lääkintäoikeuden asiantuntija, dosentti Liisa Nieminen Helsingin yliopistosta arvioi rokotevastaisuuden liittyvän vääriin mielikuviin.

Hänen mukaansa esimerkiksi Kauhajoella voidaan olla siinä harhaluulossa, että rokotusta ei tarvita vähäisten tartuntoja takia.

Pääkaupunkiseudulla rokotevastaisuuden taustalla on tiedon puute, mikä voi liittyä ulkomaalaistaustaan sekä syrjäytymiseen.

Tartuntatautilain mukaan on mahdollista määrätä rokotteen ottaminen kansalaiselle pakolliseksi, Nieminen huomauttaa.

"Valtioneuvosto voi päätöksellään vedota tartuntatautilain 47. pykälään ja määrätä rokotuksen pakolliseksi koskemaan tiettyä väestönryhmää tai tiettyä aluetta", hän sanoo.

Pakollisten rokotuksien on arvioitu tulevan ajankohtaisiksi vasta silloin, jos esimerkiksi terroristisessa tarkoituksessa levitettäisiin huomattavasti koronaa tappavampaa tautia kuten esimerkiksi isorokkoa.

Hallituksen esityksessä ei ole Niemisen mukaan pohdittu tätä lääkintäoikeuden vaihtoehtoa, mutta siihen on mahdollisuus olemassa

"Itse asiassa laki on säädetty vuonna 2016 ja siis melkoisen tuore. Itse olin perustuslakivaliokunnassa kuultavana, mutta pykälä ei ollut mitenkään esillä. Tässä kohdin pitää punnita toisiinsa nähden henkilökohtaista vapautta ja terveyden edistämistä."

Lääkäreitä ja palomiehiä koskevia juttuja on vireillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. "Hyvä, jos asiasta saadaan Euroopan tasolla tuomioita, sillä ne sitovat tulkinnassa myös meitä."

Lue lisää:

Näissä kunnissa vain noin puolet aikuisista on saanut ensimmäisen annoksen – asiantuntija näkee rokotuskielteisyyden juuret viime keväässä

Timo Filpus

Kantar TNS Agrin 8.–13.10. tekemään kyselyyn vastasi 1 023 suomalaista satunnaisotannalla. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa-antavia.