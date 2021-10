Saarikko peräänkuulutti voimakkaita toimia EU:ssa kansallisen edun ja toimivallan puolesta — "Kun EU kehittyy liittona, joka tunnistaa jäsentensä moninaisuuden, se myös säilyttää kansalaistensa tuen"

Jaana Kankaanpää

Annika Saarikko puhui Suomen Keskustanuorten liittokokouksessa lauantaina.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko pitää perusteltuna, että Suomi toimii voimakkaasti EU:ssa kansallisen edun ja toimivallan puolesta. Saarikko nosti asian esille Torniossa lauantaina Suomen Keskustanuorten liittokokouksessa.

"Tämä ei ole yhtenäisyydestä pois. Päin vastoin: kun EU kehittyy liittona, joka tunnistaa jäsentensä moninaisuuden, se myös säilyttää kansalaistensa tuen", Saarikko totesi.

Saarikon mielestä Suomen pitää puhua vastuullisen taloudenpidon puolesta osana vakaus- ja kasvusopimuksen jatkoa.

"Ja siksi Suomi pitää kiinni siitä, että sosiaalipolitiikkaa tehdään kussakin jäsenmaassa. Ja siksi me haluamme hoitaa metsämme itse."

Saarikko painotti puheessaan keskustan ja hallituksen erittäin kriittistä kantaa ilmastopaketin osana esitettyyn sosiaalirahaston perustamiseen. Valtiovarainministeri korosti aktiivista vaikuttamistyötä myös taksonomiaa käsittelevissä ratkaisuissa.

"Taksonomiasäädökset määrittelevät, mitkä rahoituskohteet ovat kestäviä. Tavoite on hyvä, jopa välttämätön - meidän on ohjattava pääomat pois öljystä ja kivihiilestä puhtaaseen energiaan ja tuotantoon."

Saarikon mukaan komission tekemä esitys kuitenkin säätelee pikkutarkasti sitä, miten metsiä pitäisi hoitaa ja kasvattaa sekä hyödyntää.

"Suomi määrittelee pian kantansa tähän esitykseen. Oma näkemykseni on, että tässä EU menee liian pitkälle metsään ja se meidän pitää uskaltaa myös sanoa ääneen. Vaikka jäisimme vähemmistöön EU:ssa. Ennakoin tästä vaikeaa keskustelua myös maamme hallituksen sisällä."

Saarikko muistuttaa, että vastaavaa keskustelua käydään myös Ruotsissa, jossa valtiopäivät suhtautuu esitettyihin metsäsäädöksin kriittisesti.

"Selvää on, että meidän on myös puolustettava Ranskan rinnalla ydinvoiman saamista osaksi taksonomiaa. Ydinvoimalla on tärkeä rooli yhteiskuntamme sähköistämisessä."