Kärnä vaatii pankkiautomaattia joka taajamaan: "Automaattien sijoituspaikkoja leikataan nyt erityisesti maamme syrjäseuduilta kuin pensasaitaa pihatalkoissa"

Jaana Kankaanpää

Keskustan Mikko Kärnän mielestä pankkiautomaatti on peruspalvelu, joka pitää löytyä jokaisesta suuremmasta taajamasta. Arkistokuva.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii, että jokaiseen kuntaan ja kunnan suurempaan taajamaan on sijoitettava pankkiautomaatti.

Kärnän tiedotteen mukaan pankkiautomaattiverkosto on vähentynyt huolestuttavasti sen jälkeen, kun Danske Bank, Nordea ja OP ryhmä myivät Automatia pankkiautomaatit Oy:n Loomis AB:lle vuonna 2020.

"Kaupan yhteydessä väitettiin, että sillä ei tule olemaan vaikutusta automaattien sijoitteluun. Toisin on käynyt. Automaattien sijoituspaikkoja leikataan nyt erityisesti maamme syrjäseuduilta kuin pensasaitaa pihatalkoissa Kauniaisissa", Kärnä kirjoittaa.

Kansanedustaja hämmästelee, miksi Suomen pankki ja Suomen pankin pankkivaltuusto eivät puutu asiaan.

"Ratkaisun avaimet ovat siellä käsissä."

Kärnä suuntaa katseensa erityisesti Antti Lindtmaniin, joka toimii pankkivaltuuston puheenjohtajana.

"Teillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan aivan suoraan, mikäli vain tahtotila on olemassa. Jokaiseen kuntaan ja jokaiseen suurempaan taajamaan on sijoitettava vähintään yksi pankkiautomaatti. Nyt vain ohjeet Loomis AB:lle. Ei pankkiautomaattitoiminnassa voi olla kyse voittojen maksimoimisesta. Se on peruspalvelu joka on taattava kansalaisille."

STT uutisoi eilen, että harva nostaa käteistä kauppojen kassoilta. Määrä saattaa kasvaa, kun automaattien verkko harventuu syrjäseuduilla.