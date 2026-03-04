Pörssisähkön ostajille huolestuttava tieto ‒ vesivoiman varannot vähissä ”Nyt ainakin pörssisähköasiakkaiden kannattaa toivoa sateista kevättä”, toteaa sähkömarkkina-asiantuntija.

Jaa Kuuntele

Kemijoen Isohaaran voimalaitos. Kuvituskuva. Kuva: Kai Tirkkonen

Pohjoismaisen vesivoiman vesivarannot ovat vajonneet historiallisen heikolle tasolle, kertoo energiayhtiö Vattenfall.

Yhtiön mukaan vesivoimajärjestelmän täyttöastetta kuvaava hydrologinen tase on alimmillaan kymmeneen vuoteen. Vesivajetta on noin -27 terawattituntia.

Tilanne vaikuttaa suoraan myös Suomeen, jonka sähkömarkkina nojaa vahvasti pohjoismaiseen vesivoimaan sekä siirtoyhteyksiin Ruotsista ja Norjasta. Vesivoiman vähentyvä säätövara on omiaan lisäämään hinnoittelun epävarmuutta aikana, jolloin pörssisähkö on ollut alkuvuonna monin paikoin kallista.

”Kun vettä on vähän, tukkuhinnat saattavat nousta herkemmin, koska järjestelmä joutuu tukeutumaan vesivoiman sijaan kalliimpaan tuotantoon. On mahdollista, että hinnat myös heiluvat enemmän, kun vesivoiman säätövara kapenee”, toteaa Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg.

Peli ei ole vielä menetetty. Peter Strandberg

Niukka vesitilanne on monen tekijän summa. Strandbergin mukaan pääsyynä on pitkään jatkunut vähäsateinen jakso vesivoiman tuotantoalueilla. Lisäksi lumivarastot ovat vähäisiä ja haihdunta on ollut voimakasta.

Alkuvuoden pitkä, tuuleton ja kylmä pakkasjakso pakotti myös käyttämään tavallista enemmän vesivoimaa sähkönkysynnän täyttämiseksi.

Lähitulevaisuuden kannalta ratkaisevia ovat maalis–huhtikuun säät. Sateinen kevät voisi helpottaa tilannetta ja painaa hintoja alas, mutta kuiva jakso voisi pitää sähkön tukku- ja futuurihinnat selvästi normaalia korkeammalla.

”Peli ei ole vielä menetetty. Nyt ainakin pörssisähköasiakkaiden kannattaa toivoa sateista kevättä, se tekisi hyvää pohjoismaisen sähköntuotannon selkärangalle”, Strandberg sanoo.

Myös ilmastonmuutoksen aiheuttama sään epävakaus on yhtiön mukaan pahentanut tilannetta. Jos heikot vesivuodet yleistyvät, riskit muuttuvat poikkeamasta rakenteelliseksi tekijäksi.