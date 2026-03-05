Nyt lämpenee − kohta saadaan nauttia lämpötiloista, joita mitataan yleensä vasta huhtikuun lopulla Kevät on alkanut ryminällä ainakin, jos säätä katsoo. Päivän ylimmät lämpötilat ovat perjantaista alkaen plusasteiden puolella koko maassa. Lauantaina sää todennäköisesti lämpenee koko maassa niin, että lämpötilat ovat tilastojen valossa tyypillisiä huhtikuun loppupuolen lukemia.

Pian saadaan nauttia lämpötiloista, joita usein nähdään huhtikuun lopulla. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Laura Tuomola

Sää on lähipäivinä keväisen lämmintä ja sateetkin jäävät melko vähiin. Tänään torstaina etelässä lämpötila kipuaa paikoin +7 asteeseen. Aurinko paistaa laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa ja lämpötila on näillä samoilla alueilla vielä pikkupakkasen puolella tai nollassa.

Perjantaina lämpötila kohoaa laajalti plusasteiden puolelle: Lapissakin paikoin mitataan +5 asteen lukemia. Lauantaina lämpötila on koko maassa +1 ja +10 asteen välillä. Tällaiset lukemat tähän aikaan vuodesta ovat ehdottomasti tavanomaista lämpimämpiä tilastojen valossa. Pohjoisessa ja idässä jopa harvinaisen tai poikkeuksellisen lämpimiä: tyypillisesti tällaisia lämpötilalukemia mitataan huhtikuun loppupuoliskolla.

Tänään torstaina etelässä lämpötila kipuaa paikoin +7 asteeseen. Aurinko paistaa laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Kuva: Ilmatieteen laitos

Sateet jäävät vähiin. Torstaina jokunen hajanainen lumikuuro voi tulla pohjoisessa. Sekä perjantaina että lauantaina aurinko näyttäytyy monin paikoin maan etelä- ja keskiosissa, pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa. Pohjoisen yli kulkee perjantain vastaisen yön aikana kapeahko sadealue. Siinä olomuoto on alkuun pääasiassa lunta, jäätävää sadetta sataa jälkipuolella. Perjantaipäiväksi sateet ovat liikkuneet etelämmäs, maan keskivaiheilla tulee joitakin vesi- ja räntäsateita.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

