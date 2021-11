Annika Saarikko: Keskusta ei ole mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa

Petteri Kivimäki

"Keskustalle sopii vain se, että sovitusta pidetään kiinni", totesi puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) puoluevaltuuston kokouksessa.

Keskustan puheenjohtaja, valtionvarainministeri Annika Saarikko puhui tiukan talouskurin puolesta puoluevaltuuston kokouksessa Rovaniemellä tänä aamuna.

"Keskusta edellyttää, että sovittuun sitoudutaan. Sovitun menokehyksen horjuttaminen on hallituksen horjuttamista. Sosialidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden joukoissa on aika lopettaa haaveilu yhteisen kehyssopimuksen rikkomisesta. Keskustalle sopii vain se, että sovitusta pidetään kiinni", hän totesi.

"Keskusta ei tule olemaan mukana hallituksessa, jossa keimaillaan talousryhdin hylkäämisen kanssa."

Saarikko palasi myös päätökseen hallitukseen menosta.

"Keskusta valitsi tähän hallitusvastuuseen lähtiessään sillanrakentajan roolin. Otimme vastuunkantajan paikan ja neuvottelimme hallitusneuvotteluissa hyvin keskustalaisen ohjelman."

Saarikon mukaan yhteistyö ei ole ollut kaikilta osin sitä mitä odotettiin.

"Tunnistan, että hallituksesta syntyy nyt riitelevä kuva. En pidä siitä itsekään. Puolustan silti oikeuttani pitää keskustan ydinarvoista kiinni."

Saarikko otti kantaa myös Suomen turvallisuuteen ja maahanmuuttoon. Hänen mukaansa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa EU ei ole kovin vahva, ja tähän kohtaan nyt isketään.

"Koskematon, loukkaamaton ja rauhaan perustuva raja on itsenäisen valtion tärkein asia. Paras apu sen turvaamiseen ei ole piikkilanka, ei edes muuri. Tärkein työkalu on diplomatia. Silloinkin kun voi olla tosi kyseessä. Toimivat välit naapuriin on suomalainen hyve."