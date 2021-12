"Suupohjan radan tulevaisuus ratkaistaan politiikan puolella" – Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys: Väylävirasto sivuuttaa aluetaloudelliset hyödyt

Johannes Tervo

Tässä liikutellaan puuta Kaskisten ratapihalla. Ilman rautatietä Suupohja jää puunhankinnan katvealueeksi, Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys toteaa. "Suurimmat häviäjät olisivat alueen metsänomistajat ja puunkorjuuyrittäjät."

Radan kunnostusvaihtoehdoista Väylävirasto arvioi kattavan peruskorjauksen ja kevennetyn peruskorjauksen.

Viraston mukaan "molemmat hankevaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattamattomia".

”Radan kohtalo muuttui nyt poliittiseksi. Suupohjan radan tulevaisuus ratkaistaan politiikan puolella", sanoo Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Vierula MT:lle.

Vuonna 2018 perustettu yhdistys on Seinäjoki–Kaskinen-radan puolestapuhuja ja markkinoja. Yhdistys vaatii radan kunnossapitoa ja kehittämistä.

Kamppailu rautatien puolesta jatkuu, vakuuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Harry Wallin.

”Nämä ovat aina poliittisia ratkaisuja, ja nyt on poliittisen vaikuttamisen aika."

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat yhdistyksen väki tapaa seuraavan kerran tammikuussa.

"Tarkoitus on päästä tapaamaan myös kaikki ratahankkeen kannalta keskeisimmät ministerit", Wallin sanoo.

Hänen listallaan ensimmäisinä ovat valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ja liikenneministeri Timo Harakka (sd.).

Väylävirastolla ja yhdistyksellä on neuvottelu tammikuun neljäntenä päivänä. Neuvonpitoon tulevat mukaan Etelä-Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan liiton edustajat.

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kauppakamarit ovat jo kertoneet kantansa: radan kunnostus on välttämätöntä.

Väyläviraston mukaan Suupohjan rata on elinkaarensa lopussa ja sen tekninen kunto on huono, minkä vuoksi rautatieyhteys on pikaisesti kunnostettava, jos liikennöintiä halutaan jatkaa.

"Muutoin rata on suljettava liikenteeltä", virasto tiivistää näkemyksensä.

Radan kunnosta rautatieyhdistys on täsmälleen samaa mieltä Väyläviraston kanssa, Vierula korostaa.

"Viimeiset korjausinvestoinnit ovat 1990-luvulta. Rata on päästetty huonoon kuntoon. Korjaukset ovat välttämättömiä."

Kunnostettavaa riittää, perusteellinen korjaus on tarpeen. Puheenjohtaja Wallinin luettelo korjattavista kohdista on kattava:

"Ratapenkka, kiskot ja sillat."

Väyläviraston hankeselvityksessä ei tunnisteta Suupohjan radan tarjoamia mahdollisuuksia, vaan suljetaan niitä pois, sanoo Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Vierula.

Korjausten kannattavuudesta yhdistys on täysin päinvastaista mieltä kuin Väylävirasto.

Yhdistys pitää radan peruskorjausta "tarpeellisena ja välttämättömänä investointina tulevaisuuteen".

Väyläviraston hankeselvityksen suurin puute on aluetaloudellisten hyötyjen sivuuttaminen, Vierula sanoo.

"Selvityksestä ei löydy rataa koskevia myönteisiä asioita."

Vierulan mukaan rautatieyhdistyksen odotukset Väyläviraston arvioinnista olivat positiiviset muun muassa siksi, että Suupohjan rata on pystytty nostamaan pois vähäliikenteisten väylien luokasta.

”Radalla kuljetettu tavaramäärä oli satatuhatta tonnia vuonna 2018. Nyt ollaan 400 000 tonnin pinnassa eli kuljetusten määrä on pystytty nelinkertaistamaan näin lyhyessä ajassa. Kasvunäkymät ovat hyvät tästä eteenpäinkin."

Kuljetusmäärät ovat kasvaneet ennen kaikkea Teuvan lastauspaikan kunnostuksen ansiosta: lastausraiteen pidennys mahdollisti 24 vaunun kokojunakuljetukset lokakuusta 2020 lähtien.

Puutavarakuljetuksille tarjoutunutta mahdollisuutta käyttävät hyväkseen kaikki isot metsäyhtiötkin eli Metsä Group, UPM ja Stora Enso.

Ilman rautatietä Suupohja jää puunhankinnan katvealueeksi, rautatieyhdistys toteaa.

"Suurimmat häviäjät ovat alueen metsänomistajat ja puunkorjuuyrittäjät", Vierula sanoo.

Rautatieyhteyden poistuminen horjuttaisi Kaskisten sataman tulevaisuuttakin, hän muistuttaa.

"Satama ilman sille johtavaa rautatietä on harvinaisuus maassamme."

Kumipyörillä Teuvalle tuotua kuitupuuta nostellaan kiskokuljetukseen. Lastausraiteen pidennyksen ansiosta Teuvalla pystytään kuormaamaan puuta 24 vaunun kokojunakuljetuksiksi.

