Aluevaalien ehdokaslistoilla selvä miesenemmistö – reilu neljännes ehdokkaista on yli 60-vuotiaita

Reilun viikon päästä käytävien aluevaalien ehdokaslistoilla on selvä miesenemmistö, kun ehdokkaista miehiä on 54,6 prosenttia ja naisia 45,4 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

Eduskuntapuolueista suurin naisten osuus on vihreillä liitolla (59,1 prosenttia) ja pienin perussuomalaisilla (27,1 prosenttia). Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus on suurin kristallipuolueella (82,1 prosenttia) ja pienin piraattipuolueella (9,1 prosenttia).

Vaikka miehillä onkin aluevaalien ehdokaslistoilla selvä enemmistö, naisten osuus ehdokkaista on kuitenkin selvästi suurempi kuin viime vuoden kuntavaaleissa.

Aluevaaleissa on ehdolla yhteensä 10 584 ehdokasta, joista miehiä on 5 778 ja naisia 4 806.

Ehdokkaita aluevaaleihin asetti 19 rekisteröitynyttä puoluetta, minkä lisäksi vaaleissa on ehdolla 61 valitsijayhdistysten asettamaa ehdokasta.

Asetetuista ehdokkaista 111 on istuvia kansanedustajia ja 3 346 istuvia kunnanvaltuutettuja. Eduskuntapuolueista eniten ehdokkaita asetti SDP (1 632 ehdokasta) ja vähiten RKP (306 ehdokasta).

Aluevaaliehdokkaiden keski-ikä on 50,3 vuotta. Miesehdokkaiden keski-ikä on 51,5 ja naisehdokkaiden keski-ikä 48,7 vuotta. Ehdokkaista 28,3 prosenttia on 60 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ehdokkaista on alle 25-vuotiaita yhteensä 366 eli heitä on vain noin 3,5 prosenttia kaikista ehdokkaista.

Eduskuntapuolueista vanhimmat ehdokkaat ovat kristillisdemokraateilla. Puolueen ehdokkaiden keski-ikä on 53 vuotta ja 60 vuotta täyttäneiden osuus on 37,5 prosenttia. Eduskuntapuolueista nuorimmat ehdokkaat ovat vihreillä. Puolueen ehdokkaiden keski-ikä on 45,1 vuotta ja alle 40-vuotiaiden osuus on 34,2 prosenttia.