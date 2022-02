Lukijalta: Sähköauto paljastaa koko ilmastopolitiikan järjettömyyden – "Päästöjen ulkoistaminen Suomen rajojen ulkopuolelle ei vähennä päästöjä maapallon ilmakehään"

Väite sähköautojen päästöttömyydestä pitää Pasi Aaltosen mukaan paikkansa vain, jos kaikki sähköntuotanto on päästötöntä. Hänen mielestään sähköautoja pitäisi tukemisen sijasta rasittaa hiilitulleilla, kunnes koko Euroopan sähköntuotanto on täysin hiilineutraalia.

Hiili johtaa maapallon tuhoon, mutta hiilivoimasta energiansa saavalla sähköautolla porhalteleva juppi on maapallon pelastaja, jota veronmaksajien pitää tukea. Tässä paljastuu koko ilmastopolitiikan järjettömyys.

Sähköistämisen sanotaan vähentävän päästöjä, jos sähkö on tuotettu vähäpäästöisesti. Väite on totta, mutta ehtona olevan vähäpäästöisyyden toteutumiseksi pitäisi kaiken sähkötuotannon olla vähäpäästöistä koko Euroopan sähkömarkkina-alueella.

Vähäpäästöistä sähköä ei riitä kattamaan lisääntyvää sähkön kulutusta. Euroopassa sitä riittää nyt hieman yli puoleen tarpeesta.

Alhaisiin tuotannon muuttuviin kustannuksiin perustuvan edullisen hinnan johdosta saatavilla oleva vähäpäästöinen sähkö syötetään aina verkkoon. Kokonaistuotanto sopeutetaan kulutusta vastaavaksi pääosin kivi- ja ruskohiiltä hyödyntävää sähkön tuotantoa säätämällä.

Sähköauton aiheuttama kulutuksen lisääntyminen lisää vain fossiilisen sähkön tuotantoa. Esimerkiksi sähkön tuotannon suhteen aliomavaraisen Suomen eikä myöskään vähäpäästöisen sähkön suhteen yliomavaraisen Ruotsin sähkön tuotantoon kulutuksen muutoksilla ei ole vaikutusta.

Hiilivoimalan savupiipusta ilmakehään karkaavat päästöt ovat noin kaksinkertaiset verrattuna vihattuun dieseliin ja puolitoistakertaiset verrattuna bensa-autoihin. Arvoissa ei ole huomioitu valmistuksen, sisätilalämmityksen eikä akuston painoeron vaikutusta, jotka lisäävät sähköauton aiheuttamia päästöjä.

Kaikki osatekijät huomioiden myös maakaasulla tuotetulla sähköllä kulkeva auto aiheuttaa polttomoottoriautoja suuremmat päästöt pienemmistä ominaispäästöistä huolimatta.

Sähköautoilulla on päästöjä lisäävä vaikutus. Sähköautoja pitäisi tukemisen sijasta rasittaa hiilitulleilla, kunnes koko Euroopan sähköntuotanto on täysin hiilineutraalia. Päästöjen aiheuttaja on sähkön kuluttaja eikä tuottaja. Päästöjen ulkoistaminen Suomen rajojen ulkopuolelle ei vähennä päästöjä maapallon ilmakehään.

Kokonaispäästöjen kannalta on merkityksetöntä, kuka vähäpäästöisen sähkön kuluttaa. Tuotanto ei lisäänny, vaikka sähköautoilija siirtyy sitä tuottavan yrityksen asiakkaaksi. Joku muu joutuu siitä luopumaan, koska kaikille sitä ei riitä.

Pasi Aaltonen

Rauma

