Maatalousministeri Leppä vastaa MTK:n kovaan arvosteluun: "Etujärjestökritiikkiä, toivoisin konkreettisia ehdotuksia"

Kari Salonen

Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) luonnehtii MTK:n poikkeuksellisen voimakasta arvostelua MMM:n toiminnasta "etujärjestökritiikiksi."

MTK kritisoi maanantaina poikkeuksellisen voimakassanaisesti maa- ja metsätalousministeriötä (MMM) tehottomuudesta maatilojen kustannuskriisin hoidossa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ihmettelee, miksi ministeriö ei ole tarttunut moniin esitettyihin ehdotuksiin.

"Iso tyrmistys ja pettymys on, miten nihkeästi hallintokoneisto on valmis viemään asioita eteenpäin. Joka puolelta tulee esityksiä miten maataloutta voidaan auttaa, niin ei tilanne voi olla sellainen, että ministeriö on se taho joka sanoo, että ei käy."

Maatalousministeri Jari Leppä vastaa MTK:n kritiikkiin.

"Etujärjestökritiikki on etujärjestökritiikkiä. Toivoisin sieltä seuraavaksi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Niitä ei koskaan ole liikaa", Leppä kommentoi MT:lle.

"Olisi myös hyvä, että ehdotukset olisivat sellaisia, että ne olisi edes teoriassa mahdollista toteuttaa", Leppä lisää.

Maatalouden kannattavuuskriisi on kärjistynyt viime aikoina nopeasti. MTK:n johtokunnassa tilannekuva on lohduton.

"Tuottajahintojen on pakko nousta tai tämä touhu loppuu. Kasvavalla joukolla tiloja kriisi on hyvin konkreettinen ja akuutti. Lohduttomuus yhteydenotoissa on kouriintuntuva eikä minkäänlaista valoa näy tunnelin päässä", MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen kiteyttää alan ahdingon.

