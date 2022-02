Joditablettien myynti Suomen apteekeissa on lisääntynyt tänään sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

Kari Salonen

Tämä apteekki sijaitsee Mäntsälässä. Kuvituskuva.

Joditablettien kysyntä ja myynti Suomen apteekeissa on lisääntynyt tänään, kertoo Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

"Apteekkariliiton tekemästä sisäisestä, apteekkeihin suunnatusta kyselystä käy ilmi, että valtaosassa apteekeista joditabletteja myydään nyt aiempaa enemmän", Kostiainen kertoo MT:lle

24 apteekeista vastasi, että myynti on lisääntynyt hyvin paljon tänään torstaina sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Vastanneista apteekeista 47 prosenttia kertoi, että joditabletteja on myyty jonkin verran tavanomaista enemmän. 29 prosenttia apteekista taas kertoi, ettei tablettien myynti ole lisääntynyt.

Kaikkiaan kyselyyn vastasi 132 apteekkia eri puolilta maata.

Joditableteilla suojataan kilpirauhasta äkillisen ja odottamattoman ydinonnettomuuden sattuessa.

Joditabletit ovat erityisen tärkeitä lapsille ja odottaville äideille. Yli 40-vuotiaille tablettien merkitys on pieni. Kerralla otetaan yksi annos, jonka antama suoja säilyy noin vuorokauden. Joditablettia ei suositella, jos on yliherkkä jodille tai on kilpirauhasen toimintahäiriö tai muu kilpirauhassairaus.