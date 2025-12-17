Stora Enson Heinolan tehtaan 30 miljoonan euron investointi valmistuiInvestoinnilla pyrittiin vähentämään aallotuskartonkia tuottavan tehtaan kasvihuonepäästöjä.
Stora Enson 30 miljoonan euron investointi Heinolan tehtaaseen on valmistunut, yhtiö tiedottaa.
Heinolan tehtaalla valmistetaan flutingia eli aallotuskartonkia aaltopahviteollisuuden käyttöön.
Investoinnilla pyrittiin vähentämään kasvihuonepäästöjä korvaamalla kiinteät fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla bioenergialla. Hanke piti sisällään uuden polttoaineen vastaanotto- ja kuljetinjärjestelmän rakentamisen sekä leijupetikattilan suurmodernisoinnin.
Stora Enson mukaan muutos vähentää vuosittaisia kasvihuonepäästöjä yli 90 prosentilla aiemmasta.
Lisäksi investointi on merkittävä askel Stora Enson tavoitteessa puolittaa toiminnastaan aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.Artikkelin aiheet
