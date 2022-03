Sanoma-konserni luopuu venäläisestä paperista, jatkossa luukusta voi putkahtaa ohennettu Hesari – "Paperia ei saa koko Pohjois-Euroopasta, UPM:n lakon loppuminen olisi todella toivottavaa"

"Tiedonvälitys on meidän ykköstehtävämme ja se pyritään turvaamaan. Yksi keino on sivumäärän vähentäminen."

Jarkko Sirkiä

"Tähtäämme paperin ostamisen lopettamiseen Venäjältä. Se voi aiheuttaa merkittävän saatavuushaasteen", sanoo Sanoma-konserni.

Sanoma-konserni pyrkii monien muiden tapaan irtautumaan Venäjän-kaupasta, sillä se on käyttänyt sanomalehdissään venäläistä paperia. Yhtiö joutuu kuitenkin tasapainoilemaan tilanteessa, jossa ostot pitäisi lopettaa, mutta mitään ei tule tilalle.

Venäläisen paperin osuus on ollut noin 20 prosenttia, mutta UPM:n lakon takia sen osuus on noussut jonkin verran, kertoo Sanoma Media Finlandin liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta.

"Sota aiheuttaa sen, että tähtäämme paperin ostamisen lopettamiseen Venäjältä. Se taas voi aiheuttaa merkittävän saatavuushaasteen, sillä meillä on varastoja runsaan kuukauden tarpeeseen. Kotimaisen paperin saatavuus on nolla, ja vaikka Pohjois-Euroopassa on jonkun verran kapasiteettia, paperia ei saa nyt mistään", Putkiranta sanoo.

"Ongelma tulee eteen kevään aikana. Paljon riippuu UPM:n lakosta, ja sen loppuminen olisi todella toivottavaa."

Suomessa sanomalehtipaperia tekee vain UPM:n Jämsänkosken tehdas.

Sanoma julkaisee pariakymmentä sanomalehteä, joista suurimpina Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Iltasanomat. Tilaajia kaikilla sanomalehdillä on satojatuhansia.

"Tiedonvälitys on meidän ykköstehtävämme ja se pyritään turvaamaan. Yksi keino on sivumäärän vähentäminen, jotta tiedonvälitys onnistuu."